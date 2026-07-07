“Sentía que le había fallado al grupo”: Messi explica sus lágrimas tras la remontada de Argentina ante Egipto

Lionel Messi explicó las lágrimas que mostró tras la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de la remontada 3-2 frente a Egipto en el Estadio Atlanta.

El capitán argentino reconoció que el penal fallado en el primer tiempo lo afectó especialmente por el momento del partido y por la responsabilidad que siente dentro del grupo.

"Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé", afirmó Messi tras el encuentro. El delantero también admitió que ese error le generó una carga emocional durante el desarrollo del partido. "Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo", expresó.

"Fue un alivio, un desahogo"

Argentina llegó a estar 0-2 abajo ante Egipto, pero reaccionó en el tramo final del encuentro y consiguió una victoria que le permitió seguir en la defensa del título mundial.

Messi fue clave en la remontada al marcar el gol del empate 2-2, antes de que Enzo Fernández completara el 3-2 definitivo. "Poder conseguir al final el empate y darlo vuelta fue un alivio, un desahogo", señaló el capitán.

El argentino también destacó el carácter del equipo en una noche que estuvo cerca de terminar con la eliminación de la Albiceleste. "No nos queríamos ir... creo que este grupo se merecía

seguir", añadió.

"DIOS TENÍA ALGO PREPARADO PARA MÍ" 🙌🏻🇦🇷



La felicidad de LIONEL MESSI en zona mixta del estadio de Atlanta luego de un nuevo gol y la clasificación de la Selección Argentina.



🔟🗣️ "Tenía mucha bronca por cómo había pateado el penal. Sentía que en un momento importante le había… pic.twitter.com/iZeMA2671V — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 7, 2026

La explicación táctica de Messi

Además de hablar sobre el impacto emocional del penal fallado, Messi explicó por qué modificó su ubicación durante la segunda parte.

El capitán argentino contó que Egipto cerró los espacios por el centro del campo, lo que obligó a buscar variantes por los costados tras los cambios realizados por Lionel Scaloni.

"Estaba difícil en el medio porque ellos acumulaban gente... con la entrada de Lautaro, al tener dos '9', ya había demasiada gente por el medio e intenté buscar los espacios por el costado", explicó.

¡PARA USTEDES!



Después de semejante partido y victoria de Argentina, estábamos obligados de hacer todo lo posible para traerles las declaraciones de Leo, pero sinceramente no tuvimos que hacer mucho, ya que Messi se detuvo inmediatamente y nos dedicó un tiempo considerable para… pic.twitter.com/hACxkzZwxy — Маnu Gutiérrez (@ManuSportsVE) July 7, 2026

Los récords, en segundo plano

Messi también fue consultado por los nuevos registros alcanzados durante el Mundial 2026, entre ellos su récord de presencias y goles en Copas del Mundo.

El capitán, sin embargo, aseguró que las marcas individuales no fueron su prioridad durante el torneo. "No lo miraba, no era algo que me importaba... se fue dando como consecuencia de los partidos", declaró.

Messi acaba de decir que lloró después del partido porque sintió alivio después de la bronca por el penal errado y sentía que podía haber cambiado el partido si lo metía 😭



Nos dio todo pero siente esta camiseta y es autocrítico como ninguno, te amo Messi pic.twitter.com/lbuBYaAfu9 — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 7, 2026

Con la victoria sobre Egipto, Argentina avanzó a los cuartos de final y mantuvo viva la posibilidad de defender el título conseguido en Catar 2022.

Para Messi, la noche en Atlanta dejó una mezcla de bronca, alivio y desahogo; una explicación directa a las lágrimas que habían recorrido el mundo minutos después del pitazo final.