“Sentía que le había fallado al grupo”: Messi explica sus lágrimas tras la remontada de Argentina ante Egipto

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“Sentía que le había fallado al grupo”: Messi explica sus lágrimas tras la remontada de Argentina ante Egipto

Lionel Messi reveló que el penal fallado ante Egipto le provocó “mucha bronca” y lo hizo sentir que había fallado a sus compañeros, antes de marcar el empate en la remontada 3-2 que clasificó a Argentina a los cuartos del Mundial 2026.

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ATLANTA, GEORGIA, USA. July 7th: Lionel Messi (C) of Argentina talks to the referee Francois Letexier during the Round of 16 match between Argentina and Egypt at the FIFA World Cup 2026 at Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia, USA. (PHOTO BY STRAFFON IMAGES/XINHUA/Huang Zongzhi/MANDATORY CREDIT/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE)

Lionel Messi habla con el árbitro François Letexier durante el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio de Atlanta, en Atlanta, Georgia, EE. UU. Foto Prensa Libre: Straffon Images.

Lionel Messi explicó las lágrimas que mostró tras la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de la remontada 3-2 frente a Egipto en el Estadio Atlanta.

El capitán argentino reconoció que el penal fallado en el primer tiempo lo afectó especialmente por el momento del partido y por la responsabilidad que siente dentro del grupo.

"Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé", afirmó Messi tras el encuentro. El delantero también admitió que ese error le generó una carga emocional durante el desarrollo del partido. "Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo", expresó.

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ATLANTA (EE.UU.), 07/07/2026.- El delantero argentino Leo Messi durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, este martes en el Atlanta Stadium. EFE/ Alberto Boal

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"Fue un alivio, un desahogo"

Argentina llegó a estar 0-2 abajo ante Egipto, pero reaccionó en el tramo final del encuentro y consiguió una victoria que le permitió seguir en la defensa del título mundial.

Messi fue clave en la remontada al marcar el gol del empate 2-2, antes de que Enzo Fernández completara el 3-2 definitivo. "Poder conseguir al final el empate y darlo vuelta fue un alivio, un desahogo", señaló el capitán.

El argentino también destacó el carácter del equipo en una noche que estuvo cerca de terminar con la eliminación de la Albiceleste. "No nos queríamos ir... creo que este grupo se merecía

seguir", añadió.

La explicación táctica de Messi

Además de hablar sobre el impacto emocional del penal fallado, Messi explicó por qué modificó su ubicación durante la segunda parte.

El capitán argentino contó que Egipto cerró los espacios por el centro del campo, lo que obligó a buscar variantes por los costados tras los cambios realizados por Lionel Scaloni.

"Estaba difícil en el medio porque ellos acumulaban gente... con la entrada de Lautaro, al tener dos '9', ya había demasiada gente por el medio e intenté buscar los espacios por el costado", explicó.

Los récords, en segundo plano

Messi también fue consultado por los nuevos registros alcanzados durante el Mundial 2026, entre ellos su récord de presencias y goles en Copas del Mundo.

El capitán, sin embargo, aseguró que las marcas individuales no fueron su prioridad durante el torneo. "No lo miraba, no era algo que me importaba... se fue dando como consecuencia de los partidos", declaró.

Con la victoria sobre Egipto, Argentina avanzó a los cuartos de final y mantuvo viva la posibilidad de defender el título conseguido en Catar 2022.

Para Messi, la noche en Atlanta dejó una mezcla de bronca, alivio y desahogo; una explicación directa a las lágrimas que habían recorrido el mundo minutos después del pitazo final.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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