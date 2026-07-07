Fútbol Internacional
“Sentía que le había fallado al grupo”: Messi explica sus lágrimas tras la remontada de Argentina ante Egipto
Lionel Messi reveló que el penal fallado ante Egipto le provocó “mucha bronca” y lo hizo sentir que había fallado a sus compañeros, antes de marcar el empate en la remontada 3-2 que clasificó a Argentina a los cuartos del Mundial 2026.
Lionel Messi habla con el árbitro François Letexier durante el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio de Atlanta, en Atlanta, Georgia, EE. UU. Foto Prensa Libre: Straffon Images.
Lionel Messi explicó las lágrimas que mostró tras la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de la remontada 3-2 frente a Egipto en el Estadio Atlanta.
El capitán argentino reconoció que el penal fallado en el primer tiempo lo afectó especialmente por el momento del partido y por la responsabilidad que siente dentro del grupo.
"Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé", afirmó Messi tras el encuentro. El delantero también admitió que ese error le generó una carga emocional durante el desarrollo del partido. "Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo", expresó.
"Fue un alivio, un desahogo"
Argentina llegó a estar 0-2 abajo ante Egipto, pero reaccionó en el tramo final del encuentro y consiguió una victoria que le permitió seguir en la defensa del título mundial.
Messi fue clave en la remontada al marcar el gol del empate 2-2, antes de que Enzo Fernández completara el 3-2 definitivo. "Poder conseguir al final el empate y darlo vuelta fue un alivio, un desahogo", señaló el capitán.
El argentino también destacó el carácter del equipo en una noche que estuvo cerca de terminar con la eliminación de la Albiceleste. "No nos queríamos ir... creo que este grupo se merecía
seguir", añadió.
La explicación táctica de Messi
Además de hablar sobre el impacto emocional del penal fallado, Messi explicó por qué modificó su ubicación durante la segunda parte.
El capitán argentino contó que Egipto cerró los espacios por el centro del campo, lo que obligó a buscar variantes por los costados tras los cambios realizados por Lionel Scaloni.
"Estaba difícil en el medio porque ellos acumulaban gente... con la entrada de Lautaro, al tener dos '9', ya había demasiada gente por el medio e intenté buscar los espacios por el costado", explicó.
Los récords, en segundo plano
Messi también fue consultado por los nuevos registros alcanzados durante el Mundial 2026, entre ellos su récord de presencias y goles en Copas del Mundo.
El capitán, sin embargo, aseguró que las marcas individuales no fueron su prioridad durante el torneo. "No lo miraba, no era algo que me importaba... se fue dando como consecuencia de los partidos", declaró.
Con la victoria sobre Egipto, Argentina avanzó a los cuartos de final y mantuvo viva la posibilidad de defender el título conseguido en Catar 2022.
Para Messi, la noche en Atlanta dejó una mezcla de bronca, alivio y desahogo; una explicación directa a las lágrimas que habían recorrido el mundo minutos después del pitazo final.