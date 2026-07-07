El efecto Messi: así cambia el consumo de electricidad en Argentina durante los partidos del Mundial 2026

El fanatismo que despiertan Lionel Messi y la selección de Argentina en cada partido del Mundial tiene un impacto que va más allá de las canchas: incluso se refleja en la red eléctrica del país sudamericano, donde la demanda de energía registra un comportamiento inusual.

El fenómeno, ya observado durante Catar 2022, volvió a repetirse en el Mundial 2026 durante los partidos de la Albiceleste, tanto en la fase de grupos como en dieciseisavos de final, y se confirmó nuevamente en el vibrante triunfo 3-2 ante Egipto que selló el pase a cuartos.

Según un informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), “durante los partidos de la selección argentina en Copas del Mundo se presenta una evolución muy particular en la demanda eléctrica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”.

Cada vez que Messi y sus compañeros entran en acción, la curva de consumo dibuja una “W”, similar a un electrocardiograma que refleja los sobresaltos de millones de aficionados.

Los datos lo evidencian. Una hora antes del partido frente a Egipto, la demanda alcanzaba los 22,534 megavatios, ligeramente por debajo de lo habitual para un día laboral. Quince minutos antes del inicio, ya había descendido a 21,702 megavatios.

Durante el primer tiempo, el consumo cayó de forma abrupta hasta un mínimo de 20,047 megavatios. En el entretiempo, en cambio, se registró un repunte significativo, con un pico de 20,619 megavatios.

El segundo tiempo volvió a marcar una caída, aún más pronunciada, hasta los 18,778 megavatios, un nivel comparable al de horas de la madrugada, cuando la actividad es mínima. Tras el final del partido, la demanda se recuperó hasta los 19,815 megavatios una hora después.

“Este patrón responde al comportamiento simultáneo de millones de personas concentradas en seguir el partido, principalmente a través de la televisión, y se acentúa conforme la selección avanza en el torneo”, explicó Cammesa.

El fenómeno es conocido como efecto “TV pickup”, un aumento repentino y sincronizado del consumo eléctrico que ocurre durante pausas en eventos masivos.

El entretiempo o los cortes comerciales provocan que millones de personas, al mismo tiempo, se levanten para encender luces, abrir la refrigeradora, calentar comida o preparar bebidas, como el tradicional mate en Argentina.

Este comportamiento ha sido ampliamente estudiado en países como el Reino Unido, donde en los descansos de partidos importantes millones de personas encienden simultáneamente hervidores de agua para preparar té, generando picos similares en la demanda eléctrica.