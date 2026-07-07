Messi falla, pero Argentina nunca cae: la curiosa historia que volvió a repetirse ante Egipto

Cuando el árbitro François Letexier señaló el final del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium, Lionel Messi permaneció inmóvil durante algunos segundos en el círculo central. Se cubrió el rostro y rompió en llanto antes de fundirse en un abrazo con sus compañeros. Argentina acababa de completar una remontada memorable para derrotar 3-2 a Egipto y avanzar a los cuartos de final, pero la historia del partido había comenzado mucho antes, con un penal errado por su capitán.

Al minuto 21, el guardameta Mostafa Shobeir detuvo el disparo de Messi desde los once metros. Era la segunda pena máxima desperdiciada por el argentino en este Mundial, después de la que había fallado frente a Austria durante la fase de grupos.

Sin embargo, el desenlace volvió a seguir un patrón que acompaña toda la carrera mundialista del capitán argentino. La remontada 3-2 frente a Egipto este 7 de julio confirmó una tendencia tan llamativa como desconocida: la Albiceleste nunca ha perdido un partido mundialista por un penal errado de su capitán.

Messi falla... y Argentina no pierde

La remontada frente a Egipto confirmó una de las estadísticas más curiosas de la historia reciente de la Copa del Mundo.

Argentina nunca ha perdido un partido mundialista en el que Lionel Messi falló un penal durante el tiempo reglamentario.

La secuencia es reveladora:

Rusia 2018: Hannes Halldórsson detuvo su penal frente a Islandia. Argentina empató 1-1.

Hannes Halldórsson detuvo su penal frente a Islandia. Argentina empató 1-1. Catar 2022: Wojciech Szczęsny le atajó un penal ante Polonia. La Albiceleste ganó 2-0.

Wojciech Szczęsny le atajó un penal ante Polonia. La Albiceleste ganó 2-0. Mundial 2026: Messi falló frente a Austria en la fase de grupos y volvió a errar contra Egipto en los octavos de final. Argentina ganó ambos encuentros.

Lo que parecía convertirse en un golpe decisivo terminó siendo, una vez más, apenas un episodio dentro de un resultado favorable para la selección argentina.

2 - Lionel Messi is the first player in World Cup history to miss two penalties at a single edition (excluding shootouts).



Shock. pic.twitter.com/PThOcWlcat — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Un récord que refleja una paradoja

El penal detenido por Shobeir también dejó una marca inédita.

Según los registros oficiales de la FIFA, Lionel Messi es ahora el futbolista con más penales ejecutados en la historia de la Copa del Mundo, con ocho, y también el jugador con más penales fallados durante el tiempo reglamentario, con cuatro, sin incluir las tandas de definición.

Además, se convirtió en el primer futbolista que falla dos penales en una misma edición del Mundial.

Paradójicamente, ninguno de esos errores terminó costándole una eliminación a Argentina.

#OJOALDATO - Messi 🇦🇷 falla un penalti ante Egipto y se convierte en el PRIMER jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que falla dos penaltis (fuera de tandas) en una misma edición: ante Austria y ante Egipto, ambos en 2026. pic.twitter.com/8bCCk91T6J — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026

El récord que sí consiguió

La noche también dejó otra cifra histórica.

Con su gol del empate 2-2, Messi alcanzó 21 anotaciones en la historia de los Mundiales, ampliando el récord absoluto como máximo goleador de la competición y manteniéndose al frente de la tabla de artilleros del Mundial 2026 con ocho tantos.

Además, llegó a 31 partidos disputados en Copas del Mundo, ampliando su propio récord de presencias mundialistas.

#OJOALDATO - Jugadores que MÁS penaltis han fallado (fuera de tandas) en TODA la historia de la Copa del Mundo:



4 Leo Messi 🇦🇷

2 Asamoah Gyan 🇬🇭



Ningún otro jugador ha fallado más de uno. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026

Una remontada para la historia

El partido parecía escaparse definitivamente cuando Mostafa Ziko marcó el 0-2 para Egipto al minuto 67.

Sin embargo, Argentina respondió con una de las remontadas más rápidas de esta Copa del Mundo. Messi inició la reacción con el descuento y posteriormente convirtió el gol del empate antes de que Enzo Fernández completara el 3-2 definitivo.

De acuerdo con los registros recopilados por MisterChip y Opta, la Albiceleste consiguió una de las remontadas más veloces registradas en una fase de eliminación directa del torneo, manteniendo además una racha que continúa alimentando la leyenda de su capitán.

0.6% - In the 78th minute of the match, Argentina had a 0.6% chance of beating Egypt in normal time.



For more predictions & insights ➡️ https://t.co/mnxzKQafZU



Miraculous. pic.twitter.com/YYYAjqns59 — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Las lágrimas de un capitán

Las imágenes de Messi llorando tras el pitazo final recorrieron el mundo.

Aunque el argentino no explicó el motivo de su emoción, la secuencia del partido ayuda a entender la magnitud del momento: un penal fallado, una desventaja de dos goles en un duelo de eliminación directa y una remontada que mantuvo con vida al campeón del mundo.

La curiosa estadística volvió a cumplirse. Cada vez que Lionel Messi falla un penal en un Mundial, Argentina encuentra la manera de no perder. Y esta vez, además, encontró el camino hacia los cuartos de final.