En vivo | Colombia vs. Suiza: siga aquí el minuto a minuto del partido por el último boleto a cuartos del Mundial 2026

La Selección de Colombia enfrentará esta tarde a Suiza en un partido decisivo por los octavos de final de la Copa del Mundo. El encuentro está programado para las 14 horas de Guatemala y definirá al último clasificado para los cuartos de final del torneo.

El conjunto colombiano llega con la ilusión de seguir haciendo historia y avanzar entre los ocho mejores equipos del certamen. Suiza intentará dar la sorpresa y quedarse con uno de los boletos para la siguiente ronda.

El ganador de la serie enfrentará a Argentina, selección que ya aseguró su clasificación a los cuartos de final y espera conocer a su rival para continuar su camino hacia el título mundial.

Se espera un partido intenso, ya que ambos equipos buscarán imponer sus condiciones desde el inicio. Los aficionados podrán seguir el minuto a minuto del partido aquí.