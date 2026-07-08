Fútbol Internacional
De “Muchachos” a “La cuarta estrella”: la nueva canción que hace soñar a Argentina
La canción nació en las tribunas, pero ya es parte del vestuario de una selección que mantiene viva la ilusión mundialista.
Los jugadores de Argentina celebran tras eliminar a Egipto y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
"Argentina quiero verte bicampeón" ya retumba en los estadios y también en el vestuario de la Albiceleste, que convirtió un nuevo himno en el símbolo de su ilusión por volver a conquistar el Mundial.
La pasión de la afición argentina encontró una nueva banda sonora en el Mundial 2026.
Si en Catar 2022 el país vibró con Muchachos, ahora el sueño de conquistar un nuevo título tiene una melodía distinta: La cuarta estrella, una canción que en pocas semanas pasó de las tribunas a convertirse en el himno de una selección que sigue con vida en la Copa del Mundo.
El tema terminó de consolidarse después de la dramática remontada por 3-2 frente a Egipto, resultado que clasificó a la Albiceleste a los cuartos de final.
Apenas sonó el silbatazo final, los jugadores comenzaron a cantarla con entusiasmo en el vestuario, en imágenes difundidas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La canción fue escrita por el músico argentino Pablo Quintana, conocido artísticamente como Palmito, y utiliza el ritmo de No me arrepiento de este amor, uno de los temas más emblemáticos de la cantante popular Gilda.
Su letra recorre buena parte de la historia reciente del futbol argentino.
Recuerda la tercera Copa del Mundo conquistada por Lionel Messi en Catar 2022, expresa el deseo de alcanzar el bicampeonato y también revive una de las heridas más profundas del país: el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando Diego Maradona fue expulsado del torneo tras un control antidopaje.
Precisamente esa referencia aparece en uno de los versos más emotivos: "Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar la copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar", una frase que conecta dos generaciones de futbolistas unidas por la misma camiseta.
La canción también incorpora uno de los elementos más presentes en el folclore futbolístico argentino: las Islas Malvinas.
En su parte final, el tema une ese recuerdo con los nombres de Diego Maradona y Lionel Messi para resumir el sentimiento de toda una nación que sueña con volver a levantar la Copa del Mundo.
Con 39 años, Messi disputa lo que prácticamente será su último Mundial. El capitán argentino lidera la tabla de goleadores del torneo con ocho anotaciones y ya superó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.
Después de la victoria frente a Egipto reconoció que, cuando Argentina perdía 2-0, llegó a pensar que su historia mundialista podía terminar esa noche.
Sin embargo, un gol y una asistencia cambiaron el destino del partido y mantuvieron viva la ilusión de conquistar una cuarta estrella.
LA LETRA COMPLETA:
"LA CUARTA ESTRELLA"
Soy hincha de la selección
La aliento con el corazón
Ganamos la tercera con Lionel
Queremos ser campeones otra vez
Y 32 años después
La Scaloneta va a vengar
La Copa que le robaron al Diez
La que no nos dejaron levantar
Quiero ver la cuarta estrella
Brillar en la camiseta
Soy argento de la cuna hasta el cajón
Por Malvinas
Por el Diego
Por la última de Leo
Argentina quiero verte bicampeón.