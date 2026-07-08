De “Muchachos” a “La cuarta estrella”: la nueva canción que hace soñar a Argentina

"Argentina quiero verte bicampeón" ya retumba en los estadios y también en el vestuario de la Albiceleste, que convirtió un nuevo himno en el símbolo de su ilusión por volver a conquistar el Mundial.

La pasión de la afición argentina encontró una nueva banda sonora en el Mundial 2026.

Si en Catar 2022 el país vibró con Muchachos, ahora el sueño de conquistar un nuevo título tiene una melodía distinta: La cuarta estrella, una canción que en pocas semanas pasó de las tribunas a convertirse en el himno de una selección que sigue con vida en la Copa del Mundo.

El tema terminó de consolidarse después de la dramática remontada por 3-2 frente a Egipto, resultado que clasificó a la Albiceleste a los cuartos de final.

Apenas sonó el silbatazo final, los jugadores comenzaron a cantarla con entusiasmo en el vestuario, en imágenes difundidas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La canción fue escrita por el músico argentino Pablo Quintana, conocido artísticamente como Palmito, y utiliza el ritmo de No me arrepiento de este amor, uno de los temas más emblemáticos de la cantante popular Gilda.

Su letra recorre buena parte de la historia reciente del futbol argentino.

Recuerda la tercera Copa del Mundo conquistada por Lionel Messi en Catar 2022, expresa el deseo de alcanzar el bicampeonato y también revive una de las heridas más profundas del país: el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando Diego Maradona fue expulsado del torneo tras un control antidopaje.

Precisamente esa referencia aparece en uno de los versos más emotivos: "Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar la copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar", una frase que conecta dos generaciones de futbolistas unidas por la misma camiseta.

La canción también incorpora uno de los elementos más presentes en el folclore futbolístico argentino: las Islas Malvinas.

QUIERO VER LA CUARTA ESTRELLA BRILLAR EN LA CAMISETA pic.twitter.com/Wmx9rgprHO — hanashiro (@Hanashiro12_) July 7, 2026

En su parte final, el tema une ese recuerdo con los nombres de Diego Maradona y Lionel Messi para resumir el sentimiento de toda una nación que sueña con volver a levantar la Copa del Mundo.

Con 39 años, Messi disputa lo que prácticamente será su último Mundial. El capitán argentino lidera la tabla de goleadores del torneo con ocho anotaciones y ya superó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Esta suena el lunes en Dallas?



"La cuarta estrella"



Soy hincha de la selección,

la aliento con el corazón,

Ganamos la tercera con Lionel.

Queremos ser campeones otra vez.



Y 32 años después,

La Scaloneta va a vengar

la copa que le robaron al diez,

La que no nos dejaron… — Bruno González García (@gonzalezbruno) June 20, 2026

Después de la victoria frente a Egipto reconoció que, cuando Argentina perdía 2-0, llegó a pensar que su historia mundialista podía terminar esa noche.

Sin embargo, un gol y una asistencia cambiaron el destino del partido y mantuvieron viva la ilusión de conquistar una cuarta estrella.

LA LETRA COMPLETA:

"LA CUARTA ESTRELLA"

Soy hincha de la selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al Diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.