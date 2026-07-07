Del Mundial a los tribunales: el caso Mbappé y la senadora Amarilla sigue escalando tras Francia vs. Paraguay

Lo que comenzó como una polémica tras el Francia-Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en un conflicto que ya involucra a la justicia francesa, al Gobierno paraguayo y a organismos internacionales.

Los mensajes publicados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé trascendieron el ámbito deportivo y dieron paso a una investigación en Francia, un pronunciamiento oficial del Gobierno paraguayo y nuevas declaraciones de la legisladora, quien reconoció que sus comentarios tuvieron contenido racista, aunque insistió en justificarlos por el contexto del partido.

El caso comenzó después de la victoria 1-0 de Francia sobre Paraguay, decidida con un penal convertido por Mbappé.

Tras el encuentro, Amarilla publicó mensajes en X en los que atacó al capitán francés con expresiones de carácter racista, argumentando que el delantero se había comportado con arrogancia durante el partido.

Las publicaciones provocaron una respuesta directa del futbolista.

"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay", escribió Mbappé, quien además reconoció el recorrido de la selección paraguaya durante el Mundial.

The racist, dehumanising remarks against @KMbappe by Paraguayan Sen. Celeste Amarilla are despicable, regrettably not isolated.



States & sports organisations must prevent acts of racism & discrimination, and ensure independent and effective accountability. Social media must also… pic.twitter.com/pL5Oig6vfA — UN Human Rights (@UNHumanRights) July 7, 2026

Francia lleva el caso a la justicia

La Federación Francesa de Fútbol calificó los mensajes como "racistas", "abyctos" e "inaceptables" y anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía francesa.

A partir de esa denuncia, la justicia francesa abrió una investigación para determinar el alcance de las publicaciones y sus posibles implicaciones legales.

El caso también recibió el respaldo del presidente francés, Emmanuel Macron, quien expresó públicamente su apoyo al capitán de la selección.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

Paraguay vuelve a tomar distancia

Mientras tanto, el Gobierno paraguayo reiteró que las declaraciones de Amarilla corresponden exclusivamente a una posición personal y no representan al Estado ni al pueblo paraguayo.

En un comunicado difundido por la Cancillería, el Ejecutivo reafirmó su rechazo al racismo y ratificó la relación de amistad entre Paraguay y Francia.

La postura oficial se suma al pronunciamiento de organismos internacionales que también condenaron las expresiones contra el delantero francés.

En tant que Président de la commission des affaires étrangères du Sénat, j’ai adressé un courrier au Président du Sénat du Paraguay à la suite des propos racistes tenus par la sénatrice Celeste Amarilla à l’encontre de @KMbappe .

Les liens d’amitié entre la France et le #Paraguay… pic.twitter.com/8rWHJux8Qe — Cédric Perrin (@cperrin90) July 6, 2026

Amarilla mantiene su postura

Lejos de ofrecer una disculpa pública, la senadora aseguró que escribió los mensajes "como barra brava" y en medio de la frustración por la eliminación paraguaya.

Aunque reconoció que sus palabras fueron racistas o discriminatorias, sostuvo que pertenece a "otra generación" y afirmó que continúa en un proceso de "deconstrucción".

Además, reclamó que Mbappé también debería retractarse por haberla calificado de "despreciable" e "indigna", e incluso afirmó que analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra el futbolista francés.

Una historia que sigue fuera de la cancha

Lo que comenzó como un cruce de declaraciones tras uno de los partidos más intensos de los octavos de final se convirtió en uno de los episodios extradeportivos de mayor repercusión del Mundial 2026.

Mientras Francia prepara su compromiso de cuartos de final, la controversia entre Mbappé y la senadora paraguaya continúa abierta y suma nuevos capítulos en los ámbitos judicial, diplomático e institucional, prolongando una historia que comenzó con el pitazo final del Francia-Paraguay y que, por ahora, sigue jugando su propia prórroga fuera del terreno de juego.