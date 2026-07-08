Por qué Cuti Romero es uno de los jugadores más importantes de Argentina en el Mundial 2026

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Por qué Cuti Romero es uno de los jugadores más importantes de Argentina en el Mundial 2026

Más allá de Messi, Cristian Romero ha emergido como el héroe silencioso de Argentina con actuaciones decisivas en defensa y ataque.

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ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- El defensa de Argentina Cristian Romero (c) durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal

El defensa de Argentina Cristian Romero (c) durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria.(Foto Prensa Libre: EFE).

Más allá de la magia de Lionel Messi y de su constante influencia en ataque, la selección de Argentina ha encontrado en Cristian "Cuti" Romero a uno de sus jugadores más determinantes en las rondas eliminatorias del Mundial. El defensor cordobés no solo se ha consolidado como el líder de la última línea, sino que también ha aparecido en los momentos más delicados para convertirse en un factor decisivo en ambas áreas para el cuadro campeón del Mundo.

Ante Egipto, cuando la clasificación parecía complicarse, Romero emergió como un verdadero salvador. Al minuto 79 se elevó dentro del área rival y conectó un certero cabezazo que devolvió la esperanza a la Albiceleste y cambió el rumbo del encuentro.

Sin embargo, el futbol le tenía reservados unos minutos de máxima tensión. Tras incorporarse al ataque en busca de otro gol, quedó desacomodado en defensa y Argentina estuvo cerca de pagar caro ese riesgo. Afortunadamente para los sudamericanos, Leandro Paredes realizó una intervención providencial al minuto 90 para evitar el empate y asegurar la victoria.

La presencia de Romero ya había sido determinante en la fase anterior. En los dieciseisavos de final contra Cabo Verde, el defensor volvió a convertirse en protagonista. Cuando el partido se disputaba en el tiempo extra y la eliminatoria parecía encaminarse hacia un desenlace incierto, apareció nuevamente en una jugada de balón parado.

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Al minuto 111, Messi ejecutó un tiro de esquina preciso al corazón del área, donde Romero ganó por lo alto y conectó con un buen cabezazo. El balón se desvió en Diney Borges antes de ingresar en el arco. Aunque posteriormente la Fifa registró la acción como autogol, la jugada nació de la determinación, el salto y la presencia ofensiva del zaguero argentino, cuya intervención fue decisiva para la victoria por 3-2.

Más allá de los goles, la importancia de Romero radica en su capacidad para mantener el equilibrio del equipo. Su agresividad para recuperar balones, su liderazgo en la zaga, su personalidad para disputar cada duelo y su valentía para salir jugando han convertido al defensor del Tottenham de la Premier League en uno de los pilares de la selección campeona del mundo.

En un torneo en el que las estrellas ofensivas suelen acaparar los titulares, Cristian Romero ha demostrado que los defensores también pueden escribir capítulos decisivos. Entre cierres oportunos, liderazgo, sacrificio y goles fundamentales, el cordobés se ha consolidado como uno de los grandes referentes de Argentina y en una pieza indispensable para el sueño albiceleste del bicampeonato.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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