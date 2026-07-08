¿Cuál ha sido el mejor gol del Mundial 2026 hasta ahora? El análisis de los candidatos de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya superó los octavos de final y, mientras las ocho selecciones clasificadas preparan la lucha por el título, otro debate comienza a ganar protagonismo entre los aficionados: cuál ha sido el mejor gol del torneo hasta ahora.

A través de FIFA Play, el organismo rector del fútbol mantiene abierta la votación para elegir la mejor anotación del campeonato, una dinámica que ha ido incorporando goles destacados desde la fase de grupos y las rondas eliminatorias conforme avanza la competición.

Más allá de la elección popular, el recorrido del torneo permite revisar algunas de las ejecuciones que más han llamado la atención por su calidad técnica, creatividad y contexto competitivo.

¿Qué se tomó en cuenta?

Para este análisis, Prensa Libre revisó los videos oficiales publicados por la FIFA y evaluó las anotaciones incluidas en la plataforma oficial de votación mediante cinco criterios técnicos:

Técnica: grado de dificultad de la ejecución.

grado de dificultad de la ejecución. Construcción: elaboración individual o colectiva de la jugada.

elaboración individual o colectiva de la jugada. Definición: precisión y calidad del remate.

precisión y calidad del remate. Contexto: importancia del gol dentro del partido.

importancia del gol dentro del partido. Estética: impacto visual y espectacularidad.

Más que establecer un ganador definitivo, el objetivo es explicar por qué determinadas acciones sobresalen desde el punto de vista futbolístico.

Lionel Messi: precisión en espacios reducidos

Entre las anotaciones destacadas en la plataforma oficial de la FIFA figura la de Lionel Messi frente a Egipto en los octavos de final.

El capitán argentino resolvió una acción de alta dificultad mediante un control orientado en un espacio reducido y un remate cruzado prácticamente inmediato hacia el ángulo. La velocidad de ejecución y la precisión técnica convierten la jugada en una de las más refinadas del campeonato.

El gol de Lionel Messi a Egipto pasa a ser el gol más gritado de la historia de la Selección Argentina. Más que al de México en Qatar 2022. Que desahogo, hermano. pic.twitter.com/hYNoqaCITJ — Gian (@GianCupello) July 7, 2026

Kaishū Sano: una acción individual completa

Entre las acciones destacadas por la FIFA también aparece el gol del japonés Kaishū Sano frente a Brasil.

La jugada reúne recuperación del balón, conducción en velocidad para superar rivales y una definición desde media distancia, una combinación poco habitual que destaca por la cantidad de recursos técnicos empleados en una misma secuencia.

2026 FIFA World Cup



Japan vs Brazil



Kaishu Sano Goal !!!



2026 サッカーW杯 日本vs ブラジル

佐野海舟ゴール！！！



- pic.twitter.com/wy9skArR42 — Tabigarasu【旅がらす】 (@isz3876) July 3, 2026

Sidny Lopes Cabral: potencia desde la frontal

Otro de los goles incluidos en la plataforma oficial corresponde al caboverdiano Sidny Lopes Cabral.

Tras generar el espacio frente a la defensa argentina, ejecutó un potente remate que terminó en el ángulo superior, una acción que sobresale por la precisión y la violencia del golpeo.

A goal that captured your hearts. 💙⚽️



Sidny Lopes Cabral is your Hyundai GOTT Round of 32 winner and advances to the final vote.#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament @Hyundai_Global pic.twitter.com/3cEDG0zwWw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Mbappé y Haaland también aparecen entre los destacados

La plataforma oficial de la FIFA también incluye el gol de Kylian Mbappé, cuyo potente disparo desde fuera del área frente a Senegal combina potencia, colocación y velocidad de ejecución.

Otro de los candidatos recurrentes es Erling Haaland, quien frente a Brasil volvió a demostrar su capacidad como definidor. El delantero noruego controló un balón al espacio, se perfiló con dos contactos y definió con potencia para superar al guardameta brasileño.

⚽️💥¡HAALAND ES UN MONSTRUO! 🔥

Segundo gol de Erling contra Brasil y el estadio explota. Potencia noruega imparable, la defensa se parte en dos. ¿El mejor 9 del mundo?#Haaland #Mundial2026 #NorwayVsBrazil pic.twitter.com/FKOqUSAner — Fali Fuentes (@falitroke) July 6, 2026

Ounahi y Quiñones completan la variedad técnica

Entre las jugadas destacadas también figura la del marroquí Azzedine Ounahi, quien culminó una acción de estrategia nacida en un tiro libre ejecutado por Achraf Hakimi. El mediocampista remató de primera intención desde fuera del área para sorprender a la defensa canadiense.

Asimismo, la plataforma incorpora el gol del mexicano Julián Quiñones, autor de una larga conducción en velocidad frente a Ecuador antes de definir con potencia, una acción que refleja la eficacia de las transiciones rápidas y del juego vertical.

Es que no te pases, que impresionante el rugido del Estadio Azteca en el gol de Quiñones pic.twitter.com/zdGFUUW2j4 — Wicho Olea (@tixwilx1916) July 1, 2026

Un debate que seguirá abierto

La votación de la FIFA permanecerá activa mientras avance el campeonato y seguirá incorporando nuevas anotaciones conforme se disputen los cuartos de final, las semifinales y la final.

Por ello, cualquier valoración realizada en este momento debe entenderse como una fotografía parcial del torneo.

Más allá del resultado de la votación, las anotaciones seleccionadas por la FIFA reflejan la variedad técnica que ha dejado el Mundial 2026 hasta los cuartos de final: remates de larga distancia, acciones individuales, jugadas colectivas y definiciones de gran precisión que alimentan el debate sobre cuál ha sido el mejor gol del torneo hasta ahora.

Fuente: Análisis de Prensa Libre elaborado con base en los videos oficiales y la plataforma FIFA Play, donde la FIFA mantiene abierta la votación para elegir el mejor gol del Mundial 2026.