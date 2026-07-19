Shakira y Madonna: la predicción de Mhoni Vidente sobre el espectáculo del medio tiempo de la final

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Shakira y Madonna: la predicción de Mhoni Vidente sobre el espectáculo del medio tiempo de la final

Mhoni Vidente asegura que Shakira y Madonna podrían protagonizar un enfrentamiento durante el espectáculo de la final. ¿Por qué?

Buena Vida

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Shakira y Madonna: la predicción de Mhoni Vidente sobre el espectáculo del medio tiempo de la final

Mhoni Vidente es reconocida por sus constantes pronósticos a sucesos mundiales. (Foto Prensa Libre: Facebook Mhoni Vidente)

La reconocida astróloga Mhoni Vidente afirmó que las cantantes Shakira y Madonna podrían protagonizar un enfrentamiento durante el espectáculo de la final entre España y Argentina, según una publicación de Univisión.

¿La razón? Según Mhoni Vidente, la diferencia de personalidades entre Madonna, de 66 años y del signo Leo, y Shakira, del signo Acuario, sería el origen del conflicto.

Además, aseguró que Madonna estaría enfocada en impulsar su nuevo álbum, Confesiones 2, al que considera parte de su legado musical.

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Sin embargo, sostuvo que la atención del público estará centrada en unirse al "Dai Dai" de Shakira.

"Sin embargo, Madonna no quiere unirse... pero Shakira no se deja", dijo Mhoni Vidente.

Otra de sus predicciones es que España se alzará con la victoria.

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