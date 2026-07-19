Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira: los momentos icónicos que definieron el show de medio tiempo

Mientras el mundo vivía el 0 a 0 entre el partido de la final de la Mundial de futbol entre España y Argentina (que se prolongó hasta el final de los 90 minutos), comenzó el esperado espectáculo de medio tiempo en el estadio New York New Jersey en Estados Unidos.

Madonna abrió el espectáculo de medio tiempo en un vehículo que la condujo al campo de futbol mientras interpretaba uno de sus éxitos. La artista estuvo acompañada por los exfutbolistas brasileños Ronaldinho y Ronaldo.

La cantante estadounidense Madonna actúa flanqueada por los exfutbolistas brasileños Ronaldinho (I) y Ronaldo en la final del Mundial de Fútbol de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)



A continuación, comenzó la presentación de la orquesta dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel. Participaron la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, acompañadas por Los Muppets.

Luego fue el turno de Coldplay, junto con el coro PS22 de Nueva York, mientras Kermit, Miss Piggy y otros integrantes de Los Muppets participaban en el espectáculo.

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y Chris Martin de Coldplay, junto con el coro PS 22 de Nueva York y los Muppets

se unen en el escenario. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Después, BTS se apoderó del escenario con "Dynamite", y Justin Bieber interpretó "Believe" acompañado de su guitarra.

El enérgico BTS interpretó Dynamite. (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzman)

El cantante canadiense Justin Bieber interpretó Believe son su guitarra. (Foto Prensa Libre: EFE/ Lavandeira Jr)

El cierre estuvo a cargo de Shakira y Burna Boy, quienes interpretaron su esperado tema.

La cantante colombiana Shakira y los integrantes de Triplets Ghetto Kids se presentan en el show de medio tiempo este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). (Foto Prensa Libre: EFE/ Omar Alonso)

En el escenario sobresalieron el colorido y la proyección de la palabra Love.

Vista del estadio MetLife en Nueva Jersey, en el show de medio tiempo. (Foto Prensa Libre: EFE/ Omar Alonso)

El espectáculo concluyó con un despliegue de fuegos artificiales.

En total, la presentación musical duró 11 minutos durante la final del Mundial de Futbol, sin contar el tiempo necesario para el montaje y desmontaje del escenario.