Escenario
Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira: los momentos icónicos que definieron el show de medio tiempo
El esperado e histórico espectáculo de medio tiempo reunió a estrellas de distintas generaciones, que durante 11 minutos ofrecieron una presentación memorable.
El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, la cantante colombiana Shakira, el grupo británico de pop Coldplay junto con el coro PS 22 de Nueva York, la Rana René, Miss Piggy y otros Muppets se unen en el escenario. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Mientras el mundo vivía el 0 a 0 entre el partido de la final de la Mundial de futbol entre España y Argentina (que se prolongó hasta el final de los 90 minutos), comenzó el esperado espectáculo de medio tiempo en el estadio New York New Jersey en Estados Unidos.
Madonna abrió el espectáculo de medio tiempo en un vehículo que la condujo al campo de futbol mientras interpretaba uno de sus éxitos. La artista estuvo acompañada por los exfutbolistas brasileños Ronaldinho y Ronaldo.
A continuación, comenzó la presentación de la orquesta dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel. Participaron la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, acompañadas por Los Muppets.
Luego fue el turno de Coldplay, junto con el coro PS22 de Nueva York, mientras Kermit, Miss Piggy y otros integrantes de Los Muppets participaban en el espectáculo.
Después, BTS se apoderó del escenario con "Dynamite", y Justin Bieber interpretó "Believe" acompañado de su guitarra.
El cierre estuvo a cargo de Shakira y Burna Boy, quienes interpretaron su esperado tema.
En el escenario sobresalieron el colorido y la proyección de la palabra Love.
El espectáculo concluyó con un despliegue de fuegos artificiales.
En total, la presentación musical duró 11 minutos durante la final del Mundial de Futbol, sin contar el tiempo necesario para el montaje y desmontaje del escenario.