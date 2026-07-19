Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira: los momentos icónicos que definieron el show de medio tiempo

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Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira: los momentos icónicos que definieron el show de medio tiempo

El esperado e histórico espectáculo de medio tiempo reunió a estrellas de distintas generaciones, que durante 11 minutos ofrecieron una presentación memorable.

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Así fue el espectáculo de medio tiempo que reunió a Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber y Los Muppets

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, la cantante colombiana Shakira, el grupo británico de pop Coldplay junto con el coro PS 22 de Nueva York, la Rana René, Miss Piggy y otros Muppets se unen en el escenario. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Mientras el mundo vivía el 0 a 0 entre el partido de la final de la Mundial de futbol entre España y Argentina (que se prolongó hasta el final de los 90 minutos), comenzó el esperado espectáculo de medio tiempo en el estadio New York New Jersey en Estados Unidos.

Madonna abrió el espectáculo de medio tiempo en un vehículo que la condujo al campo de futbol mientras interpretaba uno de sus éxitos. La artista estuvo acompañada por los exfutbolistas brasileños Ronaldinho y Ronaldo.

Así fue el espectáculo de medio tiempo que reunió a Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber y Los Muppets
La cantante estadounidense Madonna actúa flanqueada por los exfutbolistas brasileños Ronaldinho (I) y Ronaldo en la final del Mundial de Fútbol de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

A continuación, comenzó la presentación de la orquesta dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel. Participaron la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, acompañadas por Los Muppets.

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Luego fue el turno de Coldplay, junto con el coro PS22 de Nueva York, mientras Kermit, Miss Piggy y otros integrantes de Los Muppets participaban en el espectáculo.

Así fue el espectáculo de medio tiempo que reunió a Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber y Los Muppets
El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y Chris Martin de Coldplay, junto con el coro PS 22 de Nueva York y los Muppets
se unen en el escenario. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Después, BTS se apoderó del escenario con "Dynamite", y Justin Bieber interpretó "Believe" acompañado de su guitarra.

Así fue el espectáculo de medio tiempo que reunió a Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber y Los Muppets
El enérgico BTS interpretó Dynamite. (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzman)
Así fue el espectáculo de medio tiempo que reunió a Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber y Los Muppets
El cantante canadiense Justin Bieber interpretó Believe son su guitarra. (Foto Prensa Libre: EFE/ Lavandeira Jr)

El cierre estuvo a cargo de Shakira y Burna Boy, quienes interpretaron su esperado tema.

Así fue el espectáculo de medio tiempo que reunió a Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber y Los Muppets
La cantante colombiana Shakira y los integrantes de Triplets Ghetto Kids se presentan en el show de medio tiempo este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). (Foto Prensa Libre: EFE/ Omar Alonso)

En el escenario sobresalieron el colorido y la proyección de la palabra Love.

Así fue el espectáculo de medio tiempo que reunió a Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber y Los Muppets
Vista del estadio MetLife en Nueva Jersey, en el show de medio tiempo. (Foto Prensa Libre: EFE/ Omar Alonso)

El espectáculo concluyó con un despliegue de fuegos artificiales.

En total, la presentación musical duró 11 minutos durante la final del Mundial de Futbol, sin contar el tiempo necesario para el montaje y desmontaje del escenario.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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