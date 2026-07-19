EN VIVO | La última página del Mundial 2026 se escribe este 19 de julio en Nueva Jersey

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EN VIVO | La última página del Mundial 2026 se escribe este 19 de julio en Nueva Jersey

El Mundial 2026 llega a su último capítulo. Prensa Libre le lleva la cobertura en vivo de la previa, la ceremonia, el espectáculo de medio tiempo y la final entre España y Argentina.

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España y Argentina juega este 19 de julio de 2026 desde las 13 horas la final de la Copa del Mundo FIFA 2026. Sigue el minuto a minuto de la antesala y el juego en Prensa Libre. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL.

España y Argentina juega este 19 de julio de 2026 desde las 13 horas la final de la Copa del Mundo FIFA 2026. Sigue el minuto a minuto de la antesala y el juego en Prensa Libre. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL.

La Copa del Mundo llega este domingo 19 de julio a su último capítulo. Después de 38 días de competencia, 104 partidos y la primera edición con 48 selecciones, España y Argentina se enfrentan en el New York New Jersey Stadium para definir al campeón del Mundial 2026.

La selección española disputa la segunda final mundialista de su historia, luego de conquistar el título en Sudáfrica 2010. Del otro lado está la vigente campeona del mundo. Argentina busca su cuarta estrella, tras los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022.

Además del partido, la jornada marca otro momento histórico para la FIFA: por primera vez una final de la Copa del Mundo cuenta con un espectáculo de medio tiempo, como parte del cierre de un torneo que rompió récords de participación con 48 selecciones.

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19 de julio 2026, 10.00h

Comienza nuestra cobertura

La última página del Mundial 2026 comienza a escribirse. Después de 38 días de competencia y 104 partidos, España y Argentina disputan la gran final en el New York New Jersey Stadium. Desde este momento, Prensa Libre le cuenta todo lo que ocurre dentro y fuera del escenario del partido: el ambiente de las aficiones, la ceremonia de clausura, el histórico espectáculo de medio tiempo y cada detalle del encuentro que define al nuevo campeón del mundo.

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ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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