EN VIVO | La última página del Mundial 2026 se escribe este 19 de julio en Nueva Jersey

La Copa del Mundo llega este domingo 19 de julio a su último capítulo. Después de 38 días de competencia, 104 partidos y la primera edición con 48 selecciones, España y Argentina se enfrentan en el New York New Jersey Stadium para definir al campeón del Mundial 2026.

La selección española disputa la segunda final mundialista de su historia, luego de conquistar el título en Sudáfrica 2010. Del otro lado está la vigente campeona del mundo. Argentina busca su cuarta estrella, tras los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022.

Además del partido, la jornada marca otro momento histórico para la FIFA: por primera vez una final de la Copa del Mundo cuenta con un espectáculo de medio tiempo, como parte del cierre de un torneo que rompió récords de participación con 48 selecciones.

19 de julio 2026, 10.00h Comienza nuestra cobertura

La última página del Mundial 2026 comienza a escribirse. Después de 38 días de competencia y 104 partidos, España y Argentina disputan la gran final en el New York New Jersey Stadium. Desde este momento, Prensa Libre le cuenta todo lo que ocurre dentro y fuera del escenario del partido: el ambiente de las aficiones, la ceremonia de clausura, el histórico espectáculo de medio tiempo y cada detalle del encuentro que define al nuevo campeón del mundo.

19 de julio 2026, 10.00h Slavko Vinčić dirige la final del Mundial 2026

El esloveno Slavko Vinčić es el árbitro designado para la final entre España y Argentina. El colegiado se convierte en el primer representante de su país que dirige el partido por el título de una Copa del Mundo. Vinčić ya tuvo participación en este Mundial y cuenta con experiencia en encuentros de máxima exigencia, incluida la final de la Liga de Campeones de Europa de 2024.

19 de julio 2026, 10.30h La seguridad se intensifica alrededor del estadio



Controles del Servicio Secreto, revisiones adicionales y cierres perimetrales han provocado un ingreso más lento de los aficionados, especialmente por la presencia del presidente de Estados Unidos.

19 de julio 2026, 10.40h El escenario está listo para la final del Mundial 2026

The stage is set for the @FIFAWorldCup 2026 Final 🏟️ pic.twitter.com/ISedMTWxKu — FIFA (@FIFAcom) July 19, 2026

19 de julio 2026, 10.45h La previa en las redes sociales oficiales de Argentina y España

#SelecciónMayor Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez.



¡Vamos por todo, Argentina! 🇦🇷💪🏼 pic.twitter.com/ucR3ic4a3S — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

🗽 ¿Y por qué no?



26 camisetas. 26 personas. Una ciudad, Nueva York.



26 jugadores convocados con 50 millones de españoles viviendo la misma pasión.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/yyyGOoED7U — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

19 de julio 2026, 10.45h María Becerra ensaya el himno argentino antes de la final

María Becerra realizó la prueba de sonido en el estadio horas antes de interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

La cantante llegó con anticipación al escenario del partido y ensayó su participación antes de la ceremonia previa al encuentro. Videos de la prueba comenzaron a circular en redes sociales y colocaron su nombre entre las tendencias de la jornada.

"María Becerra"



Por la prueba de sonido que hizo la cantante a tan solo horas de cantar el himno argentino en la final del Mundial.pic.twitter.com/noDnZ15mLr — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 19, 2026

19 de julio 2026, 10.55h De la autoridad a la épica: así llegaron España y Argentina a la final del Mundial 2026

España construyó su camino desde el control y la solidez defensiva. Argentina avanzó superando escenarios límite, con remontadas y dos prórrogas que pusieron a prueba al campeón defensor.