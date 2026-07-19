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EN VIVO | La última página del Mundial 2026 se escribe este 19 de julio en Nueva Jersey
El Mundial 2026 llega a su último capítulo. Prensa Libre le lleva la cobertura en vivo de la previa, la ceremonia, el espectáculo de medio tiempo y la final entre España y Argentina.
España y Argentina juega este 19 de julio de 2026 desde las 13 horas la final de la Copa del Mundo FIFA 2026. Sigue el minuto a minuto de la antesala y el juego en Prensa Libre. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL.
La Copa del Mundo llega este domingo 19 de julio a su último capítulo. Después de 38 días de competencia, 104 partidos y la primera edición con 48 selecciones, España y Argentina se enfrentan en el New York New Jersey Stadium para definir al campeón del Mundial 2026.
La selección española disputa la segunda final mundialista de su historia, luego de conquistar el título en Sudáfrica 2010. Del otro lado está la vigente campeona del mundo. Argentina busca su cuarta estrella, tras los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022.
Además del partido, la jornada marca otro momento histórico para la FIFA: por primera vez una final de la Copa del Mundo cuenta con un espectáculo de medio tiempo, como parte del cierre de un torneo que rompió récords de participación con 48 selecciones.
Comienza nuestra cobertura
La última página del Mundial 2026 comienza a escribirse. Después de 38 días de competencia y 104 partidos, España y Argentina disputan la gran final en el New York New Jersey Stadium. Desde este momento, Prensa Libre le cuenta todo lo que ocurre dentro y fuera del escenario del partido: el ambiente de las aficiones, la ceremonia de clausura, el histórico espectáculo de medio tiempo y cada detalle del encuentro que define al nuevo campeón del mundo.
Slavko Vinčić dirige la final del Mundial 2026
El esloveno Slavko Vinčić es el árbitro designado para la final entre España y Argentina. El colegiado se convierte en el primer representante de su país que dirige el partido por el título de una Copa del Mundo. Vinčić ya tuvo participación en este Mundial y cuenta con experiencia en encuentros de máxima exigencia, incluida la final de la Liga de Campeones de Europa de 2024.
La seguridad se intensifica alrededor del estadio
Controles del Servicio Secreto, revisiones adicionales y cierres perimetrales han provocado un ingreso más lento de los aficionados, especialmente por la presencia del presidente de Estados Unidos.
El escenario está listo para la final del Mundial 2026
La previa en las redes sociales oficiales de Argentina y España
María Becerra ensaya el himno argentino antes de la final
María Becerra realizó la prueba de sonido en el estadio horas antes de interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
La cantante llegó con anticipación al escenario del partido y ensayó su participación antes de la ceremonia previa al encuentro. Videos de la prueba comenzaron a circular en redes sociales y colocaron su nombre entre las tendencias de la jornada.
De la autoridad a la épica: así llegaron España y Argentina a la final del Mundial 2026
España construyó su camino desde el control y la solidez defensiva. Argentina avanzó superando escenarios límite, con remontadas y dos prórrogas que pusieron a prueba al campeón defensor.