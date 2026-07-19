A Rodri solo le faltaba un título: el Mundial completó la carrera del cerebro de España

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A Rodri solo le faltaba un título: el Mundial completó la carrera del cerebro de España

La Copa del Mundo era el único gran trofeo ausente en el palmarés de Rodrigo Hernández. España venció a Argentina y el mediocampista completó una carrera que ya incluía la Champions League, la Eurocopa y el Balón de Oro.

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EAST RUTHERFORD (United States), 20/07/2026.- Rodri of Spain (C) and teammates celebrate with the World Cup Trophy after the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/WILL OLIVER

EAST RUTHERFORD (United States), 20/07/2026.- Rodri of Spain (C) and teammates celebrate with the World Cup Trophy after the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/WILL OLIVER

Durante años, Rodrigo Hernández fue considerado el mejor mediocampista del mundo.

Ganó la UEFA Champions League con el Manchester City. Levantó la Eurocopa con España. Recibió el Balón de Oro como reconocimiento a su influencia en el juego.

Solo le faltaba un título. El Mundial.

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España lo conquistó este domingo al vencer 1-0 a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026, y ese trofeo terminó por completar la carrera del futbolista que mejor representó la identidad del campeón.

El Mundial no cambió la percepción sobre Rodri como jugador. Lo que hizo fue completar una trayectoria que ya figuraba entre las más destacadas de su generación y darle el único reconocimiento que todavía no aparecía en su hoja de vida.

El torneo confirmó quién manejaba el juego

La Copa del Mundo también confirmó, partido tras partido, que el funcionamiento de España nacía en los pies de su mediocampista.

Rodri terminó el campeonato con 803 pases intentados y 753 completados, para una precisión del 94%, la cifra más alta registrada en el torneo.

Los números explican el modelo que Luis de la Fuente consolidó durante toda la competición.

España atacó desde la posesión.

Presionó con el balón.

Y encontró en Rodri al futbolista encargado de ordenar cada salida, acelerar cuando el partido lo permitía y bajar el ritmo cuando el contexto lo exigía.

Su influencia nunca dependió de los goles.

Dependió del control.

La final confirmó la diferencia

El partido por el título fue la expresión más clara de esa superioridad.

España monopolizó la posesión y limitó como pocas veces a Argentina durante el torneo.

Según las estadísticas oficiales del encuentro, la Albiceleste terminó la final sin remates, con apenas un 34% de posesión, mientras Emiliano Martínez fue el jugador argentino con más intervenciones con el balón, un reflejo del dominio territorial ejercido por el conjunto español.

Mientras Argentina intentaba salir de la presión, Rodri administraba cada ataque desde el círculo central.

La diferencia entre ambos equipos comenzó mucho antes del gol de la victoria.

Comenzó en el mediocampo.

Un lugar reservado para los grandes

Con la Copa del Mundo, Rodri dejó de ser únicamente el mejor mediocampista de su generación.

El título lo coloca entre los futbolistas que lograron dominar tanto el fútbol de clubes como el de selecciones, después de conquistar la Champions League, la Eurocopa, el Balón de Oro y ahora el torneo más importante del planeta.

No necesitó ser el máximo goleador.

Ni el futbolista más desequilibrante.

Su influencia apareció donde pocas veces se concentran los reflectores: en el pase que inicia una jugada, en la pausa que evita perder el control y en la decisión correcta repetida una y otra vez durante noventa minutos.

España no necesitó al máximo goleador del Mundial para convertirse en campeona.

Necesitó al futbolista que mejor entendió cómo controlar cada partido.

Ese fue Rodri.

Y el Mundial terminó por confirmar que, muchas veces, los grandes títulos también se construyen desde el silencio.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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