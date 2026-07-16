¿Entonces es Rodri? Lo que revelan los mapas de pases sobre Messi, Lamine y la final del Mundial 2026

Este análisis fue elaborado por Prensa Libre con base en los mapas de pases y registros de DataFactory correspondientes a los cuartos de final y las semifinales. Las conclusiones tácticas pertenecen a la interpretación de la redacción.

Todos hablan del duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal. El primero disputa, probablemente, el último Mundial de su carrera; el segundo busca convertirse en el campeón más joven de la historia reciente. Sin embargo, los mapas de pases de ambos finalistas sugieren que la primera batalla del partido podría librarse mucho antes de que cualquiera de los dos reciba el balón.

Los gráficos oficiales de FIFA y registros de DataFactory muestran que España construye buena parte de su juego alrededor de Rodri, mientras que Argentina incorpora a Messi desde zonas más retrasadas para iniciar muchas de sus secuencias ofensivas. La diferencia ayuda a entender por dónde puede comenzar a definirse la final.

Rodri, el punto de partida de España

En los partidos contra Bélgica y Francia, el mediocampista del Manchester City aparece como el principal distribuidor de la selección española.

Su mapa de pases evidencia que Rodri es el eje de la circulación española. Conecta de forma permanente con la línea defensiva, distribuye hacia los interiores y encuentra con frecuencia a Mikel Oyarzabal, el delantero encargado de fijar centrales y dar continuidad a las jugadas en el último tercio.

Más que un recuperador, Rodri funciona como el organizador del juego español. Gran parte de las posesiones pasan por él antes de llegar a las bandas, donde España encuentra velocidad y desequilibrio.

Eso significa que, antes de intentar frenar a Lamine Yamal, Argentina probablemente necesite impedir que Rodri le haga llegar el balón en ventaja.

655 - Rodri has completed 655 passes at the 2026 FIFA World Cup, the most by a player in a single edition on record since 1966.



Artist. pic.twitter.com/tYDtdHA923 — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Messi organiza de otra manera

El mapa de pases de Lionel Messi ofrece una imagen distinta.

Aunque aparece cerca del área rival en los momentos decisivos, sus intervenciones comienzan mucho antes. Frente a Suiza e Inglaterra retrocedió para recibir entre líneas, conectar con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, y desde ahí acelerar el ataque.

Las dos asistencias frente a Inglaterra nacieron precisamente de esa libertad para participar en la elaboración.

A diferencia de España, donde la circulación suele iniciar con Rodri, Argentina incorpora a Messi desde fases más tempranas de la jugada para atraer marcas y abrir espacios.

Aunque ocupan posiciones distintas, Rodri y Messi cumplen una función parecida: ambos ayudan a ordenar la circulación de sus equipos antes del último pase.

7 - Dribbles completed by 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England and 🇦🇷 Argentina players, following Anthony Gordon's opener in the 55th minute:



6 - Lionel Messi

1 - Declan Rice

0 - Every other player combined



⚡️ Electrifying. pic.twitter.com/onm8u4d8h7 — OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2026

La presión argentina apunta antes de Lamine

El fenómeno Lamine Yamal domina buena parte de la conversación previa a la final, pero los datos invitan a mirar unos metros más atrás.

En los mapas de pases analizados, el extremo español recibe con frecuencia después de que Rodri rompe la primera presión rival.

Si Argentina consigue reducir esos envíos o forzar que España construya por otras zonas, Lamine podría verse obligado a recibir más lejos del área o en situaciones menos favorables.

Eso no significa neutralizar al extremo del Barcelona, sino modificar las condiciones en las que entra en contacto con el balón.

104 - Lamine Yamal dans cette Coupe du Monde :



4.4% de conversion de ses tirs en but (1/23) 🫣

45.7% de dribbles réussis (21/46) 🪄

47.4% de duels gagnés (36/76) 🥊

104 ballons perdus, plus haut total de la compétition 🏅



Peur ? 🧐 https://t.co/LTbOXjclEy — OptaJean (@OptaJean) July 11, 2026

Dos estilos con números muy parecidos

Las estadísticas oficiales de las semifinales reflejan el equilibrio entre ambos finalistas.

Argentina terminó con un 64% de posesión frente a Inglaterra, completó 537 pases y alcanzó una precisión del 91%.

España registró un 54% de posesión ante Francia, realizó 497 pases y firmó un 90% de efectividad.

Los números muestran que ambos equipos priorizan el control del balón, aunque llegan a él por caminos distintos.

España suele iniciar desde Rodri; Argentina busca que Messi participe cada vez más pronto en la construcción.

Los cambios también juegan

Otro elemento común aparece en el banco de suplentes.

Lionel Scaloni encontró en Lautaro Martínez un recurso para modificar partidos desde el tramo final. El delantero resolvió la semifinal ante Inglaterra con el gol del 2-1 en el tiempo añadido.

Luis de la Fuente también ha obtenido respuestas desde el banquillo. Mikel Merino marcó goles decisivos en las rondas eliminatorias y Oyarzabal o Ferran Torres ofrecen alternativas para mantener profundidad cuando el desgaste comienza a sentirse.

La gestión de los cambios puede adquirir un peso similar al de la posesión en una final que enfrenta a dos selecciones acostumbradas a monopolizar el balón.

La batalla comienza en el mediocampo

La previa gira alrededor de Messi y Lamine Yamal porque representan dos generaciones extraordinarias del fútbol.

Sin embargo, los mapas de pases cuentan otra historia.

Antes de que cualquiera de los dos desequilibre el partido, España necesita que Rodri imponga el ritmo de la circulación y Argentina que Messi participe desde la construcción para conectar al equipo con el ataque.

La primera batalla de la final no comenzará en las áreas. Comenzará en el mediocampo. Y quien consiga imponer ahí su forma de jugar tendrá más posibilidades de acercarse al título mundial.