Fútbol Internacional
Tuchel cambió el plan, Scaloni cambió el partido y Messi cambió la semifinal
Argentina remontó 2-1 a Inglaterra después de que Lionel Scaloni asumiera más riesgos que Thomas Tuchel. El análisis de Prensa Libre explica cómo esos cambios permitieron las dos asistencias decisivas de Lionel Messi.
ATLANTA (United States), 15/07/2026.- England's head coach Thomas Tuchel (R) and Argentina's head coach Lionel Scaloni react ahead of the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK
Durante 70 minutos, el plan de Thomas Tuchel funcionó. Inglaterra controlaba la semifinal, ganaba 1-0 gracias al gol de Anthony Gordon y encontraba espacios para salir al contragolpe.
Sin embargo, el partido cambió desde los banquillos. Mientras Lionel Scaloni aumentó progresivamente el peso ofensivo de Argentina, Inglaterra renunció a parte de su amenaza en transición y terminó encerrada cerca de su propia área.
El siguiente análisis se elaboró con base en la cronología oficial de la FIFA y los registros de DataFactory utilizados por Prensa Libre. Las conclusiones tácticas corresponden a la interpretación de la redacción.
Inglaterra perdió profundidad
El primer movimiento decisivo llegó al minuto 72. Tuchel retiró a Anthony Gordon, autor del 1-0 y principal recurso para atacar al espacio, e incorporó al defensor Ezri Konsa.
El cambio reforzó la última línea, pero redujo la capacidad inglesa para castigar a una Argentina que adelantaba cada vez más sus líneas en busca del empate.
La modificación no explica por sí sola la derrota, pero coincidió con el momento en que Inglaterra dejó de amenazar con la misma frecuencia y comenzó a jugar casi exclusivamente en campo propio.
Scaloni abrió el campo y aumentó la presión
Antes de eso, Scaloni ya había iniciado su ofensiva.
Al minuto 64 sustituyó a Leandro Paredes por Nico González, un cambio que dio mayor amplitud al ataque argentino y obligó a Inglaterra a defender más cerca de su área.
Ocho minutos después reforzó la presión con el ingreso de Rodrigo De Paul y renovó la defensa con Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel.
La entrada de De Paul resultó determinante. Argentina aceleró la circulación, recuperó más rápido el balón y comenzó a instalarse de forma permanente en territorio inglés.
Entre los minutos 75 y 85 llegaron los remates de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y el propio De Paul, obligando a Jordan Pickford a intervenir repetidamente.
El riesgo que cambió el partido
La decisión más audaz de Scaloni llegó al minuto 81.
Retiró al lateral Nicolás Tagliafico para incorporar a Lautaro Martínez. Argentina pasó a atacar con una estructura mucho más agresiva, acumulando delanteros dentro del área y liberando a Lionel Messi para moverse detrás de ellos.
Tres minutos después, Tuchel respondió con otro ajuste.
Sacó a Declan Rice y Reece James para dar ingreso a Nico O'Reilly y Dan Burn. Inglaterra añadió presencia defensiva, pero perdió experiencia y control en el mediocampo durante el momento de mayor presión argentina.
Messi encontró los espacios
El empate llegó al minuto 85.
Tras un córner ejecutado por Messi, la jugada continuó hasta que Enzo Fernández encontró espacio para definir y establecer el 1-1. La FIFA registró la asistencia del capitán argentino.
Con Inglaterra replegada y Argentina jugando cada vez más cerca del área rival, el escenario favorecía a los dirigidos por Scaloni.
En el minuto 90+2 volvió a aparecer Messi.
El capitán encontró a Lautaro Martínez con un centro preciso y el delantero marcó de cabeza el 2-1 definitivo.
Las dos asistencias resumieron el impacto del número 10, pero también el efecto de una estructura ofensiva que había ganado superioridad con los cambios.
Dos caminos opuestos
Las modificaciones de ambos entrenadores siguieron direcciones diferentes.
Scaloni asumió riesgos de manera progresiva: primero abrió el campo, luego aumentó la presión y finalmente añadió un segundo delantero.
Tuchel, en cambio, optó por reforzar la defensa para proteger la ventaja y redujo la capacidad de Inglaterra para mantener alejada a Argentina de su área.
No puede afirmarse que los cambios determinaran por sí solos el resultado. También fueron decisivas la precisión de Messi, la eficacia de Lautaro Martínez y la insistencia argentina durante los últimos minutos.
Sin embargo, la secuencia del partido muestra dos estrategias opuestas. Una buscó aumentar las posibilidades de marcar; la otra priorizó conservar la ventaja.
Argentina terminó imponiendo su propuesta y convirtió esa superioridad territorial en dos acciones que definieron la semifinal.
Las asistencias fueron de Messi. El giro táctico, en cambio, comenzó mucho antes, cuando Scaloni decidió que el empate solo llegaría atacando con más futbolistas y aceptando mayores riesgos que su rival.