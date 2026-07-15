Tuchel cambió el plan, Scaloni cambió el partido y Messi cambió la semifinal

Durante 70 minutos, el plan de Thomas Tuchel funcionó. Inglaterra controlaba la semifinal, ganaba 1-0 gracias al gol de Anthony Gordon y encontraba espacios para salir al contragolpe.

Sin embargo, el partido cambió desde los banquillos. Mientras Lionel Scaloni aumentó progresivamente el peso ofensivo de Argentina, Inglaterra renunció a parte de su amenaza en transición y terminó encerrada cerca de su propia área.

El siguiente análisis se elaboró con base en la cronología oficial de la FIFA y los registros de DataFactory utilizados por Prensa Libre. Las conclusiones tácticas corresponden a la interpretación de la redacción.

Inglaterra perdió profundidad

El primer movimiento decisivo llegó al minuto 72. Tuchel retiró a Anthony Gordon, autor del 1-0 y principal recurso para atacar al espacio, e incorporó al defensor Ezri Konsa.

El cambio reforzó la última línea, pero redujo la capacidad inglesa para castigar a una Argentina que adelantaba cada vez más sus líneas en busca del empate.

La modificación no explica por sí sola la derrota, pero coincidió con el momento en que Inglaterra dejó de amenazar con la misma frecuencia y comenzó a jugar casi exclusivamente en campo propio.

🗣️ Thomas Tuchel: "After taking a 1-0 lead, we were too passive."



"I decided to go to a back 5 because there were too many gaps and Argentina was winning every single header."



"If it doesn't end up well, it's easy to say that my decisions were wrong." pic.twitter.com/e1r7R8FgSI — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 15, 2026

Scaloni abrió el campo y aumentó la presión

Antes de eso, Scaloni ya había iniciado su ofensiva.

Al minuto 64 sustituyó a Leandro Paredes por Nico González, un cambio que dio mayor amplitud al ataque argentino y obligó a Inglaterra a defender más cerca de su área.

Ocho minutos después reforzó la presión con el ingreso de Rodrigo De Paul y renovó la defensa con Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel.

La entrada de De Paul resultó determinante. Argentina aceleró la circulación, recuperó más rápido el balón y comenzó a instalarse de forma permanente en territorio inglés.

Entre los minutos 75 y 85 llegaron los remates de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y el propio De Paul, obligando a Jordan Pickford a intervenir repetidamente.

12% - Average possession between Anthony Gordon's opener and Lautaro Martínez's winner (55th to 92nd minute):



12% - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

88% - 🇦🇷 Argentina



Trapped. pic.twitter.com/J5S9wlHCpx — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

El riesgo que cambió el partido

La decisión más audaz de Scaloni llegó al minuto 81.

Retiró al lateral Nicolás Tagliafico para incorporar a Lautaro Martínez. Argentina pasó a atacar con una estructura mucho más agresiva, acumulando delanteros dentro del área y liberando a Lionel Messi para moverse detrás de ellos.

Tres minutos después, Tuchel respondió con otro ajuste.

Sacó a Declan Rice y Reece James para dar ingreso a Nico O'Reilly y Dan Burn. Inglaterra añadió presencia defensiva, pero perdió experiencia y control en el mediocampo durante el momento de mayor presión argentina.

2 - There are just two occasions of a team scoring first in the semi-final but not reaching the final of the FIFA World Cup in the 21st century – both of them are England (vs Croatia in 2018 and Argentina in 2026).



Familiar. pic.twitter.com/X645w5FQLk — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Messi encontró los espacios

El empate llegó al minuto 85.

Tras un córner ejecutado por Messi, la jugada continuó hasta que Enzo Fernández encontró espacio para definir y establecer el 1-1. La FIFA registró la asistencia del capitán argentino.

Con Inglaterra replegada y Argentina jugando cada vez más cerca del área rival, el escenario favorecía a los dirigidos por Scaloni.

En el minuto 90+2 volvió a aparecer Messi.

El capitán encontró a Lautaro Martínez con un centro preciso y el delantero marcó de cabeza el 2-1 definitivo.

Las dos asistencias resumieron el impacto del número 10, pero también el efecto de una estructura ofensiva que había ganado superioridad con los cambios.

HAY ERRORES QUE SE PAGAN CARÍSIMO.



Más allá de las polémicas arbitrales, el patrón se repite. Todos los rivales de Argentina creyeron que un gol de ventaja es suficiente. Nadie ha podido resistir su asedio ofensivo cuando se lanza con todo en busca del empate o victoria. pic.twitter.com/KrJpOIGej7 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 15, 2026

Dos caminos opuestos

Las modificaciones de ambos entrenadores siguieron direcciones diferentes.

Scaloni asumió riesgos de manera progresiva: primero abrió el campo, luego aumentó la presión y finalmente añadió un segundo delantero.

Tuchel, en cambio, optó por reforzar la defensa para proteger la ventaja y redujo la capacidad de Inglaterra para mantener alejada a Argentina de su área.

No puede afirmarse que los cambios determinaran por sí solos el resultado. También fueron decisivas la precisión de Messi, la eficacia de Lautaro Martínez y la insistencia argentina durante los últimos minutos.

Sin embargo, la secuencia del partido muestra dos estrategias opuestas. Una buscó aumentar las posibilidades de marcar; la otra priorizó conservar la ventaja.

Argentina terminó imponiendo su propuesta y convirtió esa superioridad territorial en dos acciones que definieron la semifinal.

Las asistencias fueron de Messi. El giro táctico, en cambio, comenzó mucho antes, cuando Scaloni decidió que el empate solo llegaría atacando con más futbolistas y aceptando mayores riesgos que su rival.