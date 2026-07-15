Final del Mundial 2026: Aitana pide que Rosalía represente a España en el show

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Final del Mundial 2026: Aitana pide que Rosalía represente a España en el show

Aitana desata debate en redes sociales al pedir que Rosalía participe en la final del Mundial 2026. Esto dijeron sus seguidores.

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Final del Mundial 2026: Aitana pide que Rosalía represente a España en el show

La cantante Aitana pide que Rosalía cante en la final del Mundial 2026, pero sus seguidores piden que sea ella quien represente a España. (Foto Prensa Libre: EFE/Javier Cebollada)

La cantante española Aitana ha pedido que Rosalía sea una de las artistas que actuarán en la gran final del Mundial 2026, que tendrá lugar este domingo 19 de julio y en la que España se enfrentará a Inglaterra o Argentina.

En las últimas horas, la artista hizo una publicación en su cuenta de la red social X, donde expresó su deseo de que su compatriota Rosalía participe en el evento.

"Necesito que Rosalía vaya a Nueva York el domingo a cantar. Es que van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representando (a España)", escribió la cantante catalana en su mensaje, que acompañó con banderas de España.

La publicación ya tiene 36 mil reacciones y más de 400 comentarios, en los que varios de sus seguidores apoyan la idea, pero otros expresaron que sería Aitana quien debería representarlos.

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"La gente quiere que vayas tú", "Aitana, tienes que ir a cantar Súper Estrella como la artista top que eres", "Amamos a Rosalía, pero la canción del Mundial es tuya", "Aitana, por favor, ve tú; no lo hagas por nosotros, hazlo por España", "Tienes que ir tú, eres nuestra canción del Mundial", fueron algunos de los comentarios.

Y es que Superestrella, la canción de Aitana, lanzada en el 2025, se ha convertido en el himno de los aficionados españoles durante el Mundial 2026, que cantan a todo pulmón cada vez que consiguen una victoria.

Por su parte, a Rosalía se le ha podido ver apoyando a la selección española como parte del público que asistió al SoFi Stadium, de Los Ángeles, en el encuentro que España disputó contra Austria, junto con los actores Penélope Cruz y Javier Bardem.

La cantante y compositora se encuentra actualmente en una gira de presentación de su disco Lux, lanzado en el 2025. Está previsto que actúe el 16 y 18 de julio en Bogotá y el 24, 25, 27 y 29 de julio en Santiago de Chile, por lo que sería difícil que pudiera participar en el espectáculo de medio tiempo de este domingo 19 de julio.

Está previsto que la final acoja actuaciones de figuras como Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber en el espectáculo que tendrá lugar durante el descanso del partido, con una duración de 11 minutos.

La FIFA también anunció que este será el primer espectáculo de medio tiempo en la historia del Mundial de futbol. También están previstas las actuaciones de Coldplay, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22, integrado por alumnos de una escuela pública de primaria de Nueva York.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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