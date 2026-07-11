Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna estarán en el show de medio tiempo del Mundial 2026

Después de más de un mes de encuentros deportivos, quinielas y sorpresas en la cancha, el próximo domingo 19 de julio se disputará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además de la expectativa por conocer cuáles serán las selecciones que disputarán el título de campeonas del mundo, también se espera el espectáculo del medio tiempo, que reunirá a una serie de artistas en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

La FIFA confirmó el listado de artistas y personajes que protagonizarán el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial, el cual tendrá una duración de 11 minutos.

"Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música trasciende fronteras y generaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia durante el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA, que contará con la dirección de Chris Martin, de Coldplay", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por medio de un comunicado publicado en la página oficial.

Por su parte, Shakira, quien también es integrante del consejo asesor del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la Educación, confirmó que interpretará el himno oficial del Mundial 2026 junto con Madonna y BTS.

"Llevo toda la vida haciendo dos cosas: componer canciones y construir escuelas. En la Copa Mundial de la FIFA conjugaré ambas. Junto con Madonna y BTS interpretaré Dai Dai, la canción que he compuesto para este Mundial y para los niños de todo el mundo, a los que llegaremos gracias al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la Educación. Espero que, en el mayor escenario del planeta, la importancia de invertir en la educación infantil acapare todos los focos".

Y es que, según la FIFA, además de ser un momento de entretenimiento para los espectadores, el espectáculo también apoyará el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la Educación, con el que busca recaudar US$100 millones para ampliar el acceso a la educación y brindar oportunidades en el fútbol a todos los niños.

"Actuar en la final de la Copa Mundial para apoyar el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la Educación significa mucho para mí. Sin educación, se priva de oportunidades a los niños antes incluso de que puedan optar a ellas. Todos los niños merecen tener acceso a una educación de calidad, porque la educación multiplica las posibilidades y genera cambios duraderos", afirmó Madonna.

Justin Bieber, Gustavo Dudamel y la participación del Coro PS 22, junto con Coldplay, se suman al listado de invitados y "tendrán un papel fundamental al llevar un poderoso mensaje de unidad y esperanza a miles de millones de personas", resaltó Infantino.

Además, participarán algunos personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets, quienes durante generaciones han acompañado el aprendizaje de los niños en todo el mundo y ahora también serán referentes del acceso de la niñez a una educación de calidad, resaltó la FIFA.

A casi una semana del espectáculo, estos son los artistas confirmados:

Shakira

Burna Boy

Justin Bieber

BTS

Madonna

Gustavo Dudamel, director de orquesta venezolano y director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York

Coro PS 22

Coldplay

Personajes de Barrio Sésamo

Personajes de Los Muppets

"La música es el idioma universal de la esperanza y la concordia. Es un honor para nosotros rendir homenaje a esa fuerza en la Copa Mundial, donde conectaremos con millones de telespectadores de todo el mundo para apoyar la educación infantil", manifestó BTS.

El encuentro comenzará a las 13 horas de Guatemala, cuando dos países disputarán el título de campeones del mundo. El portal de los Juegos Olímpicos estima que el espectáculo de medio tiempo podría comenzar a las 13.55 horas, cálculo basado en la pausa de hidratación y el tiempo promedio de interrupción del partido.