La sorpresa de Madonna en Times Square: cómo fue el concierto que reunió a cientos de admiradores

Los peatones que transitaban por la emblemática Times Square, en Manhattan, fueron sorprendidos por Madonna, quien comenzó a cantar en el corazón de la Ciudad de Nueva York.

La cantante estadounidense apareció en el balcón de una de las pantallas de Times Square e interpretó algunos adelantos de su nuevo álbum, Confessions II, el jueves 4 de junio del 2026.

El concierto sorpresa comenzó con I Feel So Free, la primera pista de su nuevo álbum, seguida de otros temas como Bring Your Love, en la que colabora con la cantante Sabrina Carpenter, con quien la interpretó en el Festival de Coachella.

Ante la mirada de cientos de seguidores y curiosos que disfrutaron del espectáculo, sonaron temas de la nueva producción y otros clásicos como Hung Up y Get Together, que tienen más de 20 años de historia.

Confessions II es el decimoquinto álbum de estudio de la cantante y se publicará el próximo 3 de julio del 2026. La producción llega como secuela de su disco Confessions on a Dance Floor, lanzado en el 2005, hace más de dos décadas.

En este trabajo, Madonna se adentra de nuevo en la música disco y electrónica y ha vuelto a trabajar con el productor Stuart Price, con quien coescribió la primera parte de este díptico.

Está previsto que la cantante presente oficialmente su nuevo álbum este viernes 5 de junio en el Festival de Tribeca, en la Ciudad de Nueva York, donde se proyectará un cortometraje de unos diez minutos sobre los seis primeros temas de Confessions II. Luego, mantendrá un conversatorio con el comediante Jimmy Fallon.

Después del concierto, Madonna publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías con las que expresó: "¡Gracias, Nueva York! ¡Hiciste de esta noche una Sensación de Amor! ¡Feliz Orgullo!".

Antes de Madonna, otros artistas como Charli XCX, Shakira, Dua Lipa y Paul McCartney también ofrecieron conciertos sorpresa en Times Square.

Con información de EFE.