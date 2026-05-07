¿Por un reto en TikTok? arrestan a joven de 17 años por asesinar a un hombre en Times Square

Un joven de 17 años fue detenido por la Policía de Nueva York por el homicidio de un hombre en las cercanías de Times Square, según anunciaron las autoridades este 7 de mayo.

Las autoridades señalaron que el joven habría cometido el crimen por un reto viral en redes sociales.

El joven fue detenido el miércoles último y es acusado de apuñalar a un hombre de 39 años identificado como Leónidas Baez. El hecho ocurrió en una calle cercana a Times Square, cerca de la medianoche.

Medios como New York Daily News y CBS indicaron que el joven, al ser cuestionado sobre por qué cometió el crimen, dijo que lo hizo por un reto viral en TikTok.

El supuesto reto consistía en “molestar a personas adictas a drogas, principalmente crack”. El joven dijo que, junto con otros dos cómplices, escogieron a la víctima al azar.

Cuando fue detenido el miércoles en Brooklyn, el joven llevaba un bisturí, por lo que no solo fue acusado de homicidio, sino también de posesión de armas.

The scalpel-wielding teen who messed with crackheads.

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A 17-year-old male was arrested in the deadly stabbing of a 39-year-old man just off Times Square — and disturbingly told police that he did it as part of a “mess with crackheads” TikTok trend, cops… pic.twitter.com/Jr8B9ZeHar — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) May 7, 2026

Las autoridades aún buscan a los dos cómplices del joven aprehendido.

También señalaron que existe un video grabado por cámaras de seguridad en el que se observa a la víctima mientras discutía con tres personas, aunque en las imágenes no se aprecia el momento del apuñalamiento.

Finalmente, la Policía indicó que la víctima residía en el estado de Massachusetts y, según testimonios de la familia recogidos por The Daily News, era una persona a la que le gustaba viajar y que estaba de paso en Nueva York.

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