Shakira sorprende con una revelación sobre Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Shakira ha estado muy activa en el Mundial 2026, no solo por ser la intérprete de Dai Dai, la canción oficial del evento deportivo, sino también porque se le ha visto en los estadios presenciando algunos de los encuentros junto a sus hijos.

El jueves 9 de julio no fue la excepción. La cantante colombiana acudió al estadio de Boston, Massachusetts, EE. UU., donde se disputó el partido entre Francia y Marruecos.

«En este día tan especial, me gustaría agradecer a Francia por todo el amor que le ha dado a mi música este año», dijo Shakira en un video grabado en francés y publicado en sus historias de Instagram cuando se dirigía al recinto.

Además, agradeció a Kylian Mbappé, seleccionado francés, de quien reveló un dato que, hasta ese momento, era desconocido.

La artista colombiana contó que el delantero fue el primer futbolista en aceptar participar en el videoclip de su canción Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026, que interpreta junto con Burna Boy.

«Dato curioso: ¿Sabían que el primer jugador que aceptó participar en mi video de Dai Dai fue Mbappé? Kylian, te estaré eternamente agradecida. Muchísimas gracias», expresó la cantante en otro video publicado también en sus historias, oportunidad que aprovechó para enviarle sus mejores deseos al futbolista.

Más tarde, Shakira compartió una fotografía junto con Wilfred Mbappé, padre del jugador, con quien celebró la victoria de Francia por 2-0 sobre Marruecos.

La artista presenció el partido desde el palco VIP del estadio, acompañada de sus hijos, Milán y Sasha, así como del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.