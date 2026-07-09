Así ha cambiado la vida de Ester Expósito desde que comenzó su relación con Kylian Mbappé

Después de varios meses de salir con el futbolista de la selección de Francia Kylian Mbappé, Ester Expósito revela cómo ha cambiado su vida y ha pasado de no interesarle el futbol a seguir los partidos más importantes desde las gradas.

Aunque en varias ocasiones admitió públicamente que sabía poco de este deporte, ahora la actriz española y protagonista de Élite ha sido vista en distintas ciudades apoyando a Mbappé en algunos de sus partidos.

"Yo no sé nada de fútbol", dijo hace unos meses en una entrevista, donde también dejó claro que eso no le impedía apoyar a la persona con la que comparte su vida, según relató la revista Hola!

Además de los habituales rodajes, campañas de moda, festivales de cine y eventos internacionales, la agenda de Expósito ahora también incluye los partidos más importantes del jugador francés, tanto con el Real Madrid como con la selección de Francia.

"La actriz ha demostrado que es posible mantener una carrera internacional sin dejar de estar presente en algunos de los momentos más importantes de la trayectoria deportiva de su pareja", señala una publicación de Hola!

El pasado 1 de julio, durante el encuentro entre Francia y Suecia, la pareja volvió a estar en el ojo público, pues, luego de que Mbappé celebró uno de sus goles, lanzó un beso hacia la grada, en dirección al palco donde se encontraba su novia. En ese encuentro, la selección de Francia ganó 3-0, con dos goles anotados por Mbappé.

Este jueves 9 de julio, Francia enfrentó a Marruecos; sin embargo, el partido comenzó con críticas hacia la pareja.

La controversia surgió en las redes sociales durante el primer tiempo del encuentro, luego de que Mbappé falló un penal. Los internautas señalaron que Expósito era la culpable de la falta de concentración del jugador en la cancha.

Sin embargo, en el segundo tiempo el jugador francés anotó un gol y el partido terminó 2-0 a favor de la selección de Francia.

La relación entre el delantero y la actriz habría comenzado en las redes sociales. Mbappé habría mostrado interés por ella al seguirla en sus cuentas y reaccionar a sus publicaciones. Hasta que un día, cuando estaba en el vestuario con sus compañeros de equipo, les preguntó por ella y la contactó.

La pareja comenzó a salir y en marzo pasado fue vista en París. Desde entonces, ha mostrado mayor cercanía y ha visitado lugares públicos juntos.