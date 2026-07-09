De qué murió Bonnie Tyler, la estrella de “Total Eclipse of the Heart”

Este jueves trascendió la noticia de la muerte de Bonnie Tyler, la cantante británica que alcanzó fama mundial con éxitos como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero.

Un comunicado emitido por su equipo a través de su página web informa que la artista falleció la noche del miércoles 8 de julio del 2026 en un hospital de Portugal.

"La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", dice parte del comunicado.

Aunque el mensaje no detalla las causas de su muerte, dos meses atrás se informó que la cantante había entrado en coma inducido tras someterse a una cirugía intestinal de emergencia.

Un comunicado difundido el 6 de mayo pasado señalaba que la artista comenzó con síntomas durante un concierto en Londres, pero fue hasta regresar a Portugal, donde residía desde hacía varios años, cuando requirió una operación urgente por una aparente obstrucción intestinal.

"La operación ha salido bien y ahora está recuperándose", dijeron en ese momento. Sin embargo, el cuadro médico cambió durante las siguientes 48 horas.

El 8 de mayo se conoció que su salud empeoró. Fuentes cercanas a Tyler, citadas en ese momento por el medio portugués Correio da Manhã, informaron que fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanecía en coma.

"Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido tras pasar varios días en el Hospital de Faro a raíz de una intervención intestinal. Según la información de que disponemos, la cantante está inconsciente y conectada a un respirador en la unidad de cuidados intensivos", añadió el medio.

Luego, en junio, un portavoz informó que había salido del coma, pero que seguía muy grave en la unidad de cuidados intensivos, según reportó la BBC.

La noticia de su muerte fue confirmada este jueves 9 de julio por medio del comunicado difundido en su página web, donde la familia pidió privacidad para afrontar el duelo.

Tyler, cuyo nombre original es Gaynor Hopkins, nació el 8 de junio de 1951 en Gales, Reino Unido. Saltó a la fama a finales de la década de 1970 con canciones como It's a Heartache, pero alcanzó el estrellato internacional en la década de 1980 con los temas Total Eclipse of the Heart (1983) y Holding Out for a Hero (1984).