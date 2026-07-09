Fallece Bonnie Tyler, intérprete de “Holding Out for a Hero” y “Total Eclipse of the Heart”, a los 75 años

La cantante, que convirtió su voz ronca en uno de los rasgos distintivos de su estilo y llevó éxitos como "Holding Out for a Hero" y "Total Eclipse of the Heart" a convertirse en íconos de la música mundial, falleció a los 75 años de forma repentina, según información difundida por distintos medios.

Bonnie Tyler, considerada uno de los principales referentes femeninos de la balada durante la década de 1980, especialmente por "Total Eclipse of the Heart", habría fallecido en Portugal luego de ser trasladada a un hospital.

La artista, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, habría fallecido el 8 de julio, según dio a conocer parte de su equipo en un comunicado publicado en su página web.

"La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", dice parte del comunicado.

Medios como la BBC destacan que la intérprete de "Holding Out for a Hero" habría fallecido en un hospital de la ciudad de Faro, en la región del Algarve, luego de presentar complicaciones derivadas de una enfermedad que estaba siendo tratada.

El comunicado publicado por el equipo de Bonnie Tyler no profundiza en la causa de la muerte y solicita privacidad para la familia mientras afronta este momento. Además, indica que más adelante ofrecerán más información.

Medios como The Hollywood Reporter destacan que Bonnie Tyler habría sido trasladada de urgencia a un hospital el pasado mayo, donde fue intervenida quirúrgicamente por un problema intestinal, lo que la llevó a permanecer en coma inducido.

Un mes después, la BBC señaló que la cantante había salido del coma, pero continuaba bajo supervisión en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde los médicos evaluaban una recuperación cuyo pronóstico era considerado optimista.

Este proceso la llevó a suspender las fechas de su gira de verano para centrarse en su recuperación. Sin embargo, fue hasta el 9 de julio cuando se dio a conocer el fallecimiento de la intérprete de "Here She Comes".

La vida y carrera de Bonnie Tyler

La intérprete, recordada por convertir "Total Eclipse of the Heart" en uno de los grandes himnos de la balada, nació en el sur de Gales en 1951 bajo el nombre de Gaynor Hopkins. Creció en una familia numerosa en el pueblo de Skewen.

Su acercamiento a los musicales despertó su interés por la música, especialmente tras escuchar la canción "There's No Business Like Show Business", de Irving Berlin, según destaca la BBC.

The Hollywood Reporter señala que fue descubierta mientras cantaba en un club cercano a Swansea. Posteriormente inició su carrera durante la década de 1970 y alcanzó notoriedad con "Lost in France", sencillo incluido en su álbum debut, The World Starts Tonight.

Posteriormente publicó Natural Force, en 1978, y Faster Than the Speed of Night, en 1983.

Fue durante este período cuando alcanzó fama internacional gracias a "Total Eclipse of the Heart", canción que le valió una nominación a los premios Grammy. En 1984 lanzó otro de sus grandes éxitos, "Holding Out for a Hero", con el que se consolidó como una de las artistas más importantes de la década de 1980.