Bad Bunny es nominado a los Premios Emmy 2026 por el espectáculo del Super Bowl LX que rindió homenaje al continente americano

El artista puertorriqueño sigue acumulando éxitos en el 2026. Esta vez fue nominado a los Premios Emmy por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, en el que rindió homenaje a los países que conforman el continente americano.

Bajo la premisa "¡Qué rico ser latino!", Bad Bunny se presentó el pasado 8 de febrero durante el espectáculo musical del Super Bowl LX, disputado entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, en la final de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL). El espectáculo, que fue polémico en Estados Unidos, vuelve a cobrar relevancia tras su nominación a los Premios Emmy.

Según se dio a conocer durante la presentación de los nominados, el artista consiguió nueve nominaciones, con lo que el espectáculo del Super Bowl LX se convirtió en el más nominado en la historia de este evento.

Una de las categorías más destacadas es Especial de variedades excepcional (en vivo), en la que compite con las transmisiones de los premios Globo de Oro, Grammy, Óscar y Tony.

Bad Bunny, junto con el equipo responsable de esta producción, buscará obtener una de las estatuillas en las categorías que reconocen a los mejores programas de variedades. Las nominaciones son las siguientes:

Diseño de producción excepcional para un programa especial de variedades

Dirección excepcional para un programa especial de variedades

Peinados excepcionales para un programa de variedades, no ficción o telerrealidad

Dirección musical excepcional

Especial de variedades excepcional (en vivo)

Coreografía destacada para programas de variedades o telerrealidad

Mezcla de sonido excepcional para una serie o programa especial de variedades

Dirección técnica y trabajo de cámara excepcionales para un programa especial

Diseño de iluminación excepcional / Dirección de iluminación para un evento especial

Durante el espectáculo, Bad Bunny interpretó Tití me preguntó», Yo perreo sola y Safaera. El puertorriqueño puso a bailar al público con una presentación completamente en español y destacó que el continente americano está conformado por diversos países.

Uno de los momentos más comentados fue cuando apareció la frase "Together we're America" ("Juntos somos América"). En ese momento, Bad Bunny mencionó a todos los países que conforman el continente mientras ondeaban sus banderas. La escena se volvió viral y reunió sobre el escenario a artistas como Lady Gaga y Ricky Martin.

Otra nominación

Medios como la Agencia EFE destacan que otra producción televisiva en la que participó el artista también fue nominada. Se trata de un episodio de Saturday Night Live, publicado en octubre del 2025.

El episodio, de contenido humorístico, recibió una nominación en la categoría de mejor maquillaje para un programa de variedades, no ficción o telerrealidad.

Será el próximo 14 de septiembre cuando se defina si alguna de las producciones en las que participó Benito Antonio Martínez Ocasio obtiene la anhelada estatuilla.