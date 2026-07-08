Óscar Isaac consigue su segunda nominación a un premio Emmy por su papel en la serie Beef, de Netflix

La 78.ª edición de los Premios Emmy anunció oficialmente a sus nominados. Entre ellos figura el actor guatemalteco Óscar Isaac, quien consigue su segunda nominación a estos galardones, esta vez por su interpretación de Joshua Martin en la serie de Netflix Beef.

La Academia de la Televisión reveló este 8 de julio la lista de nominados que competirán por la estatuilla el próximo 14 de septiembre, durante la ceremonia que se celebrará en el Peacock Theater, en Los Ángeles, donde se conocerá si el actor guatemalteco obtiene el premio.

Isaac fue nominado en la categoría de mejor actor en una serie limitada o antológica, junto con Riz Ahmed (Bait), Jason Bateman (Black Rabbit), Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story) y Matthew Rhys (The Beast in Me).

La serie, considerada una comedia negra, le permitió a Óscar Isaac conseguir la segunda nominación de su carrera en los Premios Emmy por su interpretación de Joshua Martin en Beef.

La producción, ganadora de varios premios Emmy, regresa con una segunda temporada, nuevos personajes y una historia inédita que sigue a los recién comprometidos Ashley Miller y Austin Davis, quienes deberán enfrentarse a su jefe, Joshua Martin (Óscar Isaac), y a su esposa, Lindsay Crane-Martin, después de presenciar una violenta pelea entre ambos.

Ese encuentro lleva a los protagonistas a adentrarse en una red de intrigas y manipulaciones cuyas consecuencias se extienden mucho más allá del exclusivo club donde trabajan. Joshua Martin, gerente del establecimiento, verá cómo su vida personal y su matrimonio comienzan a desmoronarse mientras es manipulado por sus propios empleados.

La serie, marcada por una rivalidad pasivo-agresiva en el ámbito laboral, destaca Netflix Tudum, muestra cómo las parejas realizan favores y compiten por la aprobación de la multimillonaria dueña del exclusivo club, la presidenta Park, interpretada por Youn Yuh-jung.

En el 2024, Beef se consolidó como una de las grandes ganadoras de los Premios Emmy al obtener ocho de las 13 categorías en las que competía. En el 2026, la producción suma 16 nominaciones, entre ellas mejor actriz en una serie limitada o antológica para Carey Mulligan y mejor serie limitada o antológica, destacó EFE.

Por su parte, The Pitt, con 25 nominaciones, y Hacks, con 24, son las producciones con más candidaturas de esta edición, detalló EFE.

Primera nominación de Isaac

En el 2022, Óscar Isaac obtuvo su primera nominación a los Premios Emmy en la categoría de mejor actor en serie limitada o película para televisión por su participación en Scenes from a Marriage.

La producción, que retrata las tensiones, el desgaste y la ruptura de una relación de pareja, le permitió competir por primera vez por la estatuilla, que finalmente ganó Michael Keaton