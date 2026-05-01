Óscar Isaac elige “La Llorona” entre sus películas favoritas en Criterion

Óscar Isaac, actor guatemalteco-estadounidense, destacó la película La Llorona, del director guatemalteco Jairo Bustamante, como parte de su selección de películas favoritas.

El artista visitó el Criterion Closet, un pequeño armario con películas en DVD y Blu-ray de The Criterion Collection, ubicado en Nueva York, donde cineastas, actores y personalidades eligen sus películas favoritas.

“Soy Óscar Isaac, estoy aquí en el armario de Criterion, vamos de compras”, dice el artista antes de comenzar su selección.

En el video difundido en redes sociales se observa a Isaac tomar la película guatemalteca La Llorona y mostrarla en pantalla, mientras expresa su emoción por verla.

“La Llorona, Jairo Bustamante, un compañero chapín, guatemalteco, director increíble. Y aún no he visto esta versión de la película de Criterion. Realmente emocionado de ver esto”, dice el artista.

Por su parte, Jairo Bustamante compartió el video de Óscar Isaac y se mostró complacido y agradecido con el actor por haber incluido su producción en la lista.

“¡Qué honor! Gracias, Óscar Isaac, por elegir entre tu listado de películas de Criterion Collection a La Llorona. Gracias por visibilizar nuestra historia y nuestro cine guatemalteco en el mundo”, escribió el director guatemalteco en su cuenta de Facebook.

La película guatemalteca La Llorona, tercera dirigida por Jairo Bustamante, se estrenó en el 2019 en el Festival de Cine de Venecia y, en el 2020, llegó a Guatemala y se extendió a otras regiones, donde recibió premios internacionales como Mejor Película Internacional en los Satellite Awards y Mejor película de habla no inglesa por la Asociación de Críticos Norteamericanos, entre otros.

La producción muestra una historia de rencor y venganza protagonizada por Alma, una joven indígena que llega como sirvienta a la casa de un antiguo militar.

“Alma es víctima de Enrique durante la guerra en Guatemala. Treinta años después, él es acusado de crímenes de lesa humanidad, pero luego absuelto. Alma se encarna como La Llorona en el mundo de los vivos, dispuesta a hacer justicia por sus propios medios”, se lee en la sinopsis.