“Cordillera de fuego”, de Jayro Bustamante y “Sueños de primavera”, de Coke Díaz aspiran a Premios Platino

Cordillera de fuego, de Jayro Bustamante, lidera las candidaturas guatemaltecas en largometraje, con 12 postulaciones en los Premios Platino Xcarte.

Glendy Rucal, Juan Pablo Olyslager y María Telón (Cordillera de fuego), así como Luis Curiel y Ximena Romo (Sueños de primavera), son los intérpretes por Guatemala que aspiran a ser finalistas del galardón en las categorías de cine, explica un comunicado enviado.

Un total de 190 obras audiovisuales fueron seleccionadas en la lista de 20 candidaturas por categoría de la XIII edición de los Premios Pkatubi Xcaret. Estas aspiran a ser finalistas en las distintas categorías del galardón, que se entregará en la gala del 9 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México.

En la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Guatemala aspira a la nominación final con Cordillera de fuego, candidata también al Premio al Cine y Educación en Valores.

María Telón (Cordillera de fuego) y Ximena Romo (Sueños de primavera) son candidatas en la categoría de Mejor Interpretación Femenina. Asimismo, Juan Pablo Olyslager (Cordillera de fuego) aspira a la nominación final a Mejor Interpretación Masculina.

Glendy Rucal (Cordillera de fuego) figura en la categoría de Mejor Interpretación Femenina de Reparto, mientras que Luis Curiel (Sueños de primavera) se postula a Mejor Interpretación Masculina de Reparto.

Pascual Reyes (Cordillera de fuego) es candidato a Mejor Música Original.

En las categorías técnicas, los candidatos son Fernando Gálvez (Cordillera de fuego), a Mejor Dirección de Arte; Pablo Valladares (Cordillera de fuego), a Mejor Dirección de Fotografía; Jayro Bustamante y Anna Shaw (Cordillera de fuego), a Mejor Dirección de Montaje; Eduardo Cáceres (Cordillera de fuego), a Mejor Dirección de Sonido; Diane Bathen (Cordillera de fuego), a Mejor Diseño de Vestuario; y Eva Rabina (Cordillera de fuego), a Mejor Maquillaje y Peluquería.

Durante la gala también se concederá el Premio Platino de Honor, que en otras ediciones ha recaído en personalidades del audiovisual iberoamericano como Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga.

Asimismo, como en cada edición, se entregarán los Premios del Público a Mejor Película Iberoamericana, Mejor Interpretación Masculina, Mejor Interpretación Femenina, Mejor Miniserie o Teleserie, Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

Tras el anuncio de la selección de 20 obras o profesionales por categoría, se darán a conocer próximamente los finalistas que competirán en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, por alzarse con el galardón.

¿Cuál es la historia de Cordillera de fuego?

Un nuevo volcán se está formando en la Cordillera de Fuego de Guatemala, lo que representa tanto oportunidades de negocio como amenazas para la población local. Para muchos, significa perder sus hogares y su forma de vida.

Paula, una vulcanóloga dedicada, está decidida a luchar contra la corrupción en su país para evacuar a las comunidades en riesgo y ponerlas a salvo. En el elenco están María Mercedes Coroy - Tatiana Palomo, Juan Pablo olyslager, Enrique Salanic y María Telón.

¿De qué trata Sueños de Primavera?

La historia se desarrolla en un escenario político donde el gobierno elimina la carrera de magisterio del pénsum oficial. En ese contexto, Mario, un maestro con profunda vocación, decide desafiar al sistema con el apoyo de su hija Sara, una periodista de investigación.

Ambos descubren la existencia de la Sociedad de la Monja Blanca, una organización secreta que, desde las sombras, ha controlado el rumbo del país en beneficio de una élite. A partir de ese hallazgo, padre e hija enfrentan amenazas, asesinatos y múltiples obstáculos.