“Sueños de Primavera”: Estreno, sinopsis y reparto de la película que muestra la cara oculta de la educación en Guatemala

La película Sueños de Primavera llegará a las salas de cine del país en enero del 2026, según informó el equipo de producción.

Aunque la cinta aborda temas políticos, sus creadores aseguran que se trata de una propuesta dinámica que mezcla escenas de humor, drama y crítica social, con el objetivo de provocar emociones y promover la reflexión sobre la realidad educativa en Guatemala.

“Esperamos que nos llame a la reflexión, porque no solo se trata de hacer una película que entretenga y divierta, sino que informe e involucre a quienes deben tomar acción para impulsar el desarrollo de la educación, que en Guatemala está detenida”, indica Rafael Arriaga Martínez, productor del filme y abogado guatemalteco.

El elenco incluye actores nacionales e internacionales. Además, la dirección del largometraje está a cargo de Coke Díaz Burgos, fundador de Mango Films.

¿De qué trata Sueños de Primavera?

La historia se desarrolla en un escenario político donde el gobierno elimina la carrera de magisterio del pénsum oficial. En ese contexto, Mario, un maestro con profunda vocación, decide desafiar al sistema con el apoyo de su hija Sara, una periodista de investigación.

Ambos descubren la existencia de la Sociedad de la Monja Blanca, una organización secreta que, desde las sombras, ha controlado el rumbo del país en beneficio de una élite. A partir de ese hallazgo, padre e hija enfrentan amenazas, asesinatos y múltiples obstáculos.

Mientras luchan contra la corrupción, fortalecen su vínculo familiar. Además, la trama incorpora una historia de amor entre uno de los protagonistas y otro personaje clave, según adelantaron los productores.

¿Qué esperar de la película?

Juan Pablo Asturias, actor guatemalteco que forma parte del reparto, considera que esta producción marcará un antes y un después en el cine nacional.

“Creo que aborda un tema social importante que debemos plantearnos, pero también hay una historia de amor, familiar y policíaca. Todo eso junto no lo he visto antes en el cine guatemalteco. Creo que eso hará la diferencia”, comenta Asturias.

La actriz Samantha de la Garza, también integrante del elenco, afirma que Sueños de Primavera tiene calidad internacional. Según indicó, durante el rodaje se cuidaron múltiples detalles, como el proceso de audiciones, en el cual participaron tanto ella como Asturias.

Reparto de Sueños de Primavera