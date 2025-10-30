Hello Kitty: ¿Cuándo se estrena la película de la popular gatita?

La prensa internacional anunció la realización de la película más esperada por los fanáticos de uno de los personajes más tiernos a nivel mundial: Hello Kitty.

Según medios internacionales, Warner Bros. informó que producirá una cinta basada en Hello Kitty, el personaje icónico de la marca japonesa Sanrio. La productora anunció que el estreno está previsto para el 21 de julio del 2028.

La productora cinematográfica reveló la noticia en su cuenta oficial de X, donde compartió un video promocional sobre esta película, que podría sorprender a los seguidores de este dulce personaje.

Aunque aún se desconocen los detalles, medios extranjeros informaron que el filme contará con la dirección de Leo Matsuda y el guion estará a cargo de Dana Fox, guionista de Wicked. El largometraje será producido bajo el sello de Warner Bros. Pictures Animation y New Line Cinema. Según The Hollywood Reporter, la película será de acción real.

La popularidad de Hello Kitty

De acuerdo con The Conversation, Hello Kitty fue diseñada por Yuko Shimizu en 1974. Es un personaje con dos ojos representados por puntos negros, sin boca y con un botón amarillo como nariz.

“Hello Kitty apareció por primera vez en un monedero de vinilo transparente y, desde entonces, se ha convertido en un imperio de productos con más de 50 mil artículos diferentes que se venden en 130 países”, señala el medio extranjero.

Asimismo, indican que su popularidad obedece a su sencillez: el diseño está compuesto por formas básicas, por lo que es fácil reconocerla y reproducirla. Además, el personaje representa el concepto kawaii, término japonés que alude a algo tierno.

Entretanto, la pequeña Hello Kitty se prepara para sorprender a sus fanáticos en el 2028 en la pantalla grande.