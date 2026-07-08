Live-action de Moana: el director y el elenco revelan nuevos detalles de la película que regresará a los cines en 2026

El océano vuelve a llamar a Moana para revivir una aventura, pero esta vez en una versión live-action, que la llevará más allá del arrecife de la isla de Motunui, donde encontrará al infame semidiós Maui, con quien enfrentará desafíos para restaurar la prosperidad de Motunui.

La película, próxima a estrenarse, busca repetir el éxito de su versión animada, que en el 2016 alcanzó una recaudación de US$643 millones en todo el mundo. La producción, protagonizada por Catherine Lagaʻaia como Moana y Dwayne "La Roca" Johnson como Maui, llevará al público a los misterios de la isla de Motunui.

El director Thomas Kail presenta esta nueva propuesta y señaló que espera que la historia contagie al público, guiado por el espíritu y la pasión de Moana. La película se adentra en los orígenes de la joven polinesia, a quien el océano llama para enfrentar a varios villanos y salvar a su pueblo.

Thomas Kail debuta como director de largometrajes con Moana y destacó el entusiasmo que siente por el estreno de esta película, la cual transmite un mensaje poderoso, ya que demuestra que "se puede sentir miedo y ser valiente al mismo tiempo, y creo que de eso se trata esta película".

El director también respondió sobre si esta nueva versión de Moana puede convertirse en un modelo para las niñas. Al respecto señaló: "No eres especial porque seas un líder. Eres especial por lo que eres tú, por ser tú mismo y comprender quién eres", aseguró.

Dwayne Johnson: "Es cultura, y también es oportunidad"

Esta nueva versión trae de vuelta a Dwayne Johnson, conocido como "La Roca", a la franquicia de Moana, esta vez no solo para darle voz, sino para interpretar a Maui. En entrevista con EFE señaló que este personaje representa el homenaje más especial que podrá hacer a su abuelo.

Fue Peter Maivia la persona que inspiró al personaje de Disney que apareció en la primera entrega.

"Sé que nunca más tendré una oportunidad así de interpretar un papel que muestra a mi abuelo de esta manera, y que está tan profundamente conectado a la cultura de mi abuelo... Así que no lo doy por sentado. Es realmente hermoso", resaltó el actor.

Otro de los aspectos especiales de esta película, según Johnson, es que brinda la oportunidad de dar visibilidad a la cultura polinesia. El actor resaltó que "cuando yo era niño, no me veía a mí mismo en la pantalla grande. No veía a alguien de piel morena, o de cualquier color. Y no es que importe tanto, pero sí importa y significa algo".

El filme sigue el viaje de la adolescente Moana, interpretada por Catherine Lagaʻaia, por las islas del Pacífico, tras ser elegida por el océano para devolver una reliquia mística junto al carismático semidiós Maui (Johnson).

(De izquierda a derecha) El director de cine estadounidense Thomas Kail, el productor y actor estadounidense Auli'i Cravalho, la actriz estadounidense Catherine Laga'aia y el actor estadounidense Dwayne Johnson aparecen en una sesión fotográfica para 'The Moana Live-Action Movie. . (Foto Prensa Libre: EFE)

Representación de las comunidades polinesias

La actriz Catherine Lagaʻaia compartió con EFE que la película logra ofrecer una representación más auténtica de las comunidades polinesias, ya que presenta a personas reales y los paisajes de estas islas.

"Creo que estamos teniendo la oportunidad de celebrar quiénes somos realmente como personas de carne y hueso", añadió la actriz.

El rodaje no se centra en una sola isla. El director destacó que representa escenarios de Tahití, Tonga, Samoa y las Islas Cook.

¿Cuándo se estrena en Guatemala?

La película, otra de las apuestas de Disney por adaptar una de sus producciones al formato live-action, se estrenará el próximo 9 de julio. Diversas cadenas de cines ya tienen disponible la preventa de boletos.