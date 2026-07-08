Cuarteto de Nos en Guatemala 2026: Fecha, lugar, venta de entradas y detalles del concierto

Desde mayo del 2025, el grupo uruguayo Cuarteto de Nos promociona Puertas, un disco con ocho temas con los que continúa posicionando su estilo en Latinoamérica.

Esa producción discográfica los reconectó con admiradores que los acompañan desde sus inicios y con nuevas generaciones que aprecian sus letras irónicas y profundamente humanas.

Considerada por especialistas como una de las bandas referentes del rock latinoamericano, Cuarteto de Nos promueve en la actualidad Tour Puertas, una gira con la que regresará Guatemala para ofrecer un nuevo espectáculo que, de acuerdo con sus integrantes, será intenso, explosivo e inolvidable.

Fecha

Cuarteto de Nos se presentará en Guatemala el jueves 1 de octubre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Parque de la Industria.

Precios y localidades

General - Q450

VIP - Q600

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de tickt.live

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