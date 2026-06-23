Condenan a fanática de BTS por acosar a Jungkook y tocar más de 130 veces el timbre de su casa

A un año de prisión suspendida fue condenada una mujer brasileña en Corea del Sur, luego de ser hallada culpable de acosar a Jungkook, integrante de la banda de K-pop BTS.

Según medios locales, la mujer intentó entrar en el domicilio del artista, donde tocó el timbre más de 130 veces.

"La acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida", indica la sentencia del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, dictada el 8 de mayo del 2026, al condenar a la ciudadana brasileña por violar la ley contra el acoso y por allanamiento de morada.

En diciembre del 2025, la mujer llegó a visitar la casa del cantante surcoreano 22 veces e intentó entrar en su propiedad al aprovechar una entrega a domicilio. Además, tocó el timbre de su residencia hasta 133 veces en un solo día y dejó repetidamente cartas y objetos en los alrededores de la vivienda.

Pese a ser arrestada por sus acciones, la acusada continuó sus visitas en enero en su afán de ver al cantante, por lo que las autoridades surcoreanas se vieron obligadas a emitir una orden que le prohibía acercarse al artista o a su domicilio a menos de 100 metros.

Finalmente, el tribunal surcoreano impuso una pena de un año de prisión suspendida, lo que le permite a la acusada conservar su libertad, siempre y cuando no cometa ningún delito ni incumpla las condiciones durante el período de prueba establecido de dos años.

Según el tribunal, la mujer actuó por obsesión romántica, sin intención de dañar al artista, y destacó que en ningún momento llegó a entrar en la vivienda. Además, valoró los tres meses que ya pasó detenida y descartó el riesgo de reincidencia ante su inminente expulsión de Corea del Sur, que se ejecutará cuando la sentencia quede firme.

Este no es el primer caso de acoso que sufre el grupo surcoreano por parte de sus fanáticas. En junio del 2025, una mujer china también fue arrestada tras intentar entrar en la casa del artista.

Con información de EFE.