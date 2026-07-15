¡A la final! Argentina vence a su histórico rival y desata la locura albiceleste

Argentina derrotó este miércoles 15 de julio 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium y se clasificó para la final del Mundial 2026, en la que defenderá el título frente a España el domingo 19 de julio a las 13 horas.

El equipo inglés tomó la ventaja al minuto 55. Anthony Gordon apareció en el segundo palo, se adelantó a la defensa argentina y convirtió un servicio de Morgan Rogers para superar a Emiliano Martínez.

El gol obligó a Argentina a adelantar sus líneas frente a una Inglaterra que retrocedió para proteger el resultado. Jordan Pickford evitó el empate en varias aproximaciones, pero la presión argentina aumentó durante el tramo final.

Messi impulsó la remontada

Argentina igualó al minuto 85 después de una jugada corta iniciada desde el tiro de esquina. Lionel Messi encontró a Enzo Fernández, quien se acomodó fuera del área y venció a Pickford con un remate de larga distancia.

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo adicional, Messi volvió a intervenir. El capitán envió un centro al área y Lautaro Martínez, quien había ingresado como suplente, se elevó entre los defensores para marcar de cabeza el 2-1 al 90+2.

Las dos asistencias de Messi transformaron una semifinal que Inglaterra controló durante buena parte del segundo tiempo y permitieron a Argentina completar otra remontada en las rondas de eliminación directa.

¡¡LAUTARO MARTÍNEZ!! ¡¡EL TORO!! ¡¡EL TORO!! ¡¡EL TORO!! ¡¡ASISTENCIA DE LIONEL MESSI!! ¡¡EL MEJOR DE TODA LA HSITORIA LE PUSO UN REGALITO A LAUTARO!! ¡¡REMONTADA LEGENDARIA!! ¡¡VOLTERETA HISTÓRICA!! ¡¡LOS HUEVOS DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡¡INGLATERRA 1-2 ARGENTINA!! pic.twitter.com/FizmpHhuGU — Invictos (@InvictosSomos) July 15, 2026

Argentina defenderá el título

La Albiceleste disputará ante España la final del domingo 19 de julio en Nueva Jersey. La Roja obtuvo el primer boleto después de derrotar 2-0 a Francia en la otra semifinal.

Argentina buscará convertirse en la primera selección que gana dos mundiales consecutivos desde Brasil, campeón en 1958 y 1962. Inglaterra, por su parte, jugará contra Francia por el tercer lugar.

El partido dejó una nueva actuación decisiva de Messi. El capitán no marcó, pero participó directamente en los dos goles con los que Argentina evitó la eliminación y aseguró la posibilidad de defender la corona conseguida en Catar 2022.