Fútbol Internacional

Argentina vs. Inglaterra: quién tiene más probabilidades de llegar a la final del Mundial 2026, según los datos

Un análisis de Prensa Libre, elaborado con estadísticas oficiales de la FIFA y DataFactory, concede una ligera ventaja a la Albiceleste por su mayor producción ofensiva y la variedad de recursos que ha mostrado en el Mundial 2026.



Los datos ponen por delante a Argentina de Inglaterra. Eso es afuera de la cancha, aunque adentro, ambos equipos se han mostrado respeto. Una llave que está para cualquiera. Quien gane enfrentará en la final del 19 de julio a las 13 horas a España, que venció a Francia. Foto Prensa Libre: Straffon Images.

Argentina e Inglaterra disputarán este miércoles el segundo boleto a la final de la Copa del Mundo 2026, donde ya espera España tras eliminar a Francia. La Albiceleste llega con seis victorias consecutivas y 17 goles anotados, mientras que Inglaterra permanece invicta con cinco triunfos, un empate y 13 tantos.

La siguiente es una proyección de Prensa Libre, elaborada con base en las estadísticas oficiales de la FIFA, los registros de DataFactory y el seguimiento realizado por la redacción deportiva durante el torneo.

El análisis pondera seis variables: producción ofensiva, rendimiento defensivo, forma reciente, influencia de los jugadores decisivos, desempeño en las rondas de eliminación directa y alternativas tácticas. No constituye una predicción oficial del resultado.

Argentina presenta el ataque más productivo de las semifinales. Ha marcado 17 goles en seis partidos (2.83 por encuentro) y no depende exclusivamente de Lionel Messi, quien suma ocho goles y dos asistencias. Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister también han aportado en los partidos decisivos, lo que convierte a la Albiceleste en un equipo con múltiples vías para llegar al gol.

Su principal interrogante aparece en defensa. Después de mantener la portería en cero en sus dos primeros compromisos, recibió seis goles en los cuatro siguientes, una señal de que el equipo concede más espacios cuando los partidos aumentan en intensidad.

Inglaterra, en cambio, ha construido buena parte de su recorrido alrededor de Harry Kane y Jude Bellingham, autores de 12 de los 13 goles ingleses en el torneo. Esa eficacia convierte a ambos en el principal argumento ofensivo del conjunto británico, aunque también refleja una mayor dependencia de sus dos figuras.

6 - @Argentina e Inglaterra se van a enfrentar por sexta vez en la Copa Mundial de la FIFA, la primera fue en la fase de grupos de Chile 1962, con con un triunfo inglés por 3 a 1. Los datos de los últimos cuatro cruces mundialistas. Clásico. pic.twitter.com/UCOGxofiNN — OptaJavier (@OptaJavier) July 14, 2026

Al mismo tiempo, jugadores como Bukayo Saka y Anthony Gordon han contribuido en la generación de juego y ofrecen variantes por las bandas.

El mediocampo aparece como el sector que puede decidir la semifinal. Argentina buscará reducir las llegadas de Bellingham y cortar los servicios hacia Kane mediante la presión de Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister. Inglaterra, por su parte, intentará impedir que Messi reciba entre líneas, desde donde acostumbra generar ventajas para él o para sus compañeros.

Los antecedentes más recientes muestran que ninguno llega con una defensa completamente sólida. Argentina necesitó el tiempo adicional para eliminar a Suiza e Inglaterra hizo lo propio frente a Noruega. Además, ambos equipos han recibido goles durante las rondas de eliminación directa, un factor que anticipa una semifinal abierta y con posibilidades de resolverse en los minutos finales.

⚠️🏆 Argentina es la selección con MENOS PROBABILIDADES DE SER CAMPEÓN DEL MUNDO entre las 4 semifinalistas, según Opta:



1. Francia 🇫🇷 — 34%

2. España 🇪🇸 — 24%

3. Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — 23%

4. Argentina 🇦🇷 — 20% pic.twitter.com/4tETGjTSqi — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 13, 2026

La proyección editorial

Con base en el rendimiento acumulado durante el Mundial, la proyección de Prensa Libre otorga una ventaja ligera a Argentina:

Argentina: 56%

Inglaterra: 44%

La diferencia responde al pleno de victorias, la mayor producción ofensiva y una distribución más amplia del gol alrededor de Messi. Inglaterra permanece muy cerca gracias al gran momento de Kane y Bellingham, su fortaleza en el juego aéreo y su capacidad para competir en partidos de alta exigencia.

LAS TRES GRANDES MALDICIONES DE LA COPA DEL MUNDO…



1️⃣ El vigente Balón de Oro NUNCA ha ganado la Copa del Mundo. Adiós, Dembélé. C’est la vie, @equipedefrance ❌🇫🇷



2️⃣ NUNCA una selección con técnico extranjero ha ganado la Copa del Mundo. Adiós, Tuchel. It’s not coming home,… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 14, 2026

Marcador de referencia del análisis: Argentina 2-1 Inglaterra.

Más que anticipar un resultado definitivo, la proyección describe un escenario probable a partir del comportamiento mostrado por ambas selecciones durante el torneo.

Los datos favorecen ligeramente a la Albiceleste, pero el margen es lo suficientemente estrecho como para esperar una semifinal equilibrada entre el campeón vigente y una Inglaterra que busca regresar a una final mundialista 60 años después de conquistar su único título, en 1966.