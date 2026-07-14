“Anulamos completamente a sus jugadores”: la clave que explicó Rodri para que España volviera a una final del Mundial

Rodrigo Hernández, capitán de España, aseguró que el trabajo colectivo y la capacidad para reducir las principales vías de ataque de Francia fueron determinantes en la clasificación de la Roja a la final de la Copa del Mundo 2026.

España derrotó 2-0 al conjunto francés en el Estadio Dallas, con goles de Mikel Oyarzabal, de penal al minuto 22, y Pedro Porro, al 58. El resultado permitió al equipo dirigido por Luis de la Fuente volver a una final mundialista 16 años después del título conquistado en Sudáfrica 2010.

“Era llevar el equipo y el partido a nuestro terreno. El equipo ha estado excepcional, anulando completamente a sus jugadores. La presión tras pérdida ha sido impresionante”, explicó Rodri en declaraciones a TVE al finalizar la semifinal.

El análisis elaborado por Prensa Libre, con base en las estadísticas oficiales de la FIFA y los registros de DataFactory, identifica al mediocampista como una de las piezas clave para administrar el ritmo del encuentro, proteger el espacio por delante de la defensa y reducir las conexiones interiores entre Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

Aunque la posesión estuvo prácticamente dividida —50.9% para España y 49.1% para Francia— y ambos equipos realizaron 10 remates, la Roja logró limitar las acciones en las que los atacantes franceses podían recibir con espacio para acelerar. El conjunto español también convirtió los dos disparos que dirigió a portería.

Rodri destacó, además, el aporte de Fabián Ruiz y Dani Olmo en el mediocampo ante un rival con capacidad física y velocidad en ataque.

Muchos le faltan al respeto. Muchos dicen que es el peor Balón de Oro de la historia. Pero la realidad es que Rodri Hernández es un MEDIOCAMPISTA LEGENDARIO. Hoy, en una semifinal de Copa del Mundo ante la todopoderosa Francia, dio un MASTERCLASS en el mediocampo.



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“Ha sido un partido tremendamente exigente, donde necesitamos de todos. Tanto Fabián como Dani Olmo han estado sensacionales ayudándome en el medio campo contra un equipo muy físico. Ha sido un partido muy completo de todos”, afirmó.

El capitán también pidió concentrarse en la recuperación antes de la final, en la que España enfrentará al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

“Muy contento, muy orgulloso, sobre todo de mi equipo, de mi país, de lo que representa esto para nosotros. Tenemos que descansar y recuperar bien porque enfrente tenemos seguramente el partido más importante de nuestra vida. Descansar y preparar un grandísimo partido”, expresó.

España disputará así la segunda final mundialista de su historia. Más allá de la eficacia frente a la portería, el triunfo sobre Francia se explicó por la presión después de perder el balón, el orden entre líneas y la capacidad para impedir que el ataque francés encontrara los espacios que había aprovechado durante el torneo.