¿Por qué España se ha convertido en el gran verdugo de Mbappé en las competiciones internacionales?

Kylian Mbappé firmó uno de los mejores Mundiales de su carrera, aunque no le alcanzó para llevar a Francia a una nueva final. La selección de España, dirigida por Luis de la Fuente, volvió a cruzarse en su camino y la eliminó en semifinales, como ocurrió en la Eurocopa del 2024 y la Liga de Naciones del 2025.

El delantero francés llegó al torneo como una de las principales figuras y respondió con actuaciones destacadas. Anotó dos goles contra Senegal, dos frente a Irak, dos ante Suecia y uno contra Paraguay y Marruecos, con lo que se mantuvo en la pelea por la Bota de Oro y se acercó a las marcas históricas de los máximos goleadores de los Mundiales.

A sus 27 años, Mbappé asumió plenamente el liderazgo de Francia. No solo destacó por su capacidad ofensiva, sino también por su compromiso defensivo, al mostrar una versión más completa de su juego.

El delantero del Real Madrid se convirtió en el líder absoluto de un equipo que llegó a las semifinales como favorito, pero que, en el momento decisivo, volvió a caer frente a la selección de España dirigida por Luis de la Fuente. Terminó frustrado, sin recursos para revertir la eliminación y sin la posibilidad de luchar por un segundo título mundial.

En el partido decisivo no encontró espacios para superar al guardameta español Unai Simón. Francia fue superada por la selección de España y quedó fuera de la lucha por el título.

Tras disputar dos finales consecutivas en las ediciones anteriores, el capitán francés deberá conformarse con jugar el partido por el tercer lugar. Aunque la eliminación representa un duro golpe, su actuación individual confirmó que sigue siendo uno de los grandes protagonistas del futbol mundial y una de las figuras llamadas a marcar una época.