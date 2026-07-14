Digne, el gran señalado: las calificaciones de Francia tras la derrota ante España en el Mundial 2026

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Digne, el gran señalado: las calificaciones de Francia tras la derrota ante España en el Mundial 2026

La selección de Francia sufrió una dura derrota frente a España en la semifinal del Mundial 2026, en un partido donde nunca encontró respuestas futbolísticas.

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DALLAS (United States), 14/07/2026.- Kylian Mbappe of France (R) and teammates show disappointment after losing the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, Texas, USA, 14 July 2026. (Francia, España) EFE/EPA/ALBERT PENA

Kylian Mbappé, de Francia (derecha), y sus compañeros de equipo muestran su decepción tras perder el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España, en Dallas.(Foto Prensa Libre: EFE).

Francia no estuvo a la altura en la semifinal del Mundial 2026 ante España. Ni siquiera Kylian Mbappé logró sostener al equipo en un partido en el que la ofensiva nunca funcionó y en el que el penalti de Lucas Digne condicionó todo el desarrollo.

El conjunto de Didier Deschamps ofreció una versión desdibujada, superada en el mediocampo y sin profundidad en ataque. Este es el uno por uno de los franceses: El rendimiento de Francia.

Maignan (5): El portero participó más con los pies que con las manos. Mostró precisión en la salida, pero no tuvo opciones en el penalti de Mikel Oyarzabal, que adelantó a España en el minuto 20, ni en el 0-2 de Pedro Porro al 58.

Koundé (5): Sin grandes exigencias en defensa, controló en general a Álex Baena, pero aportó muy poco en ataque. Le faltó atrevimiento y profundidad. Correcto, sin más.

Upamecano (7): El mejor de Francia. Firme en las coberturas, concentrado y preciso en la salida de balón, incluso con buena visión en largo. Evitó el 0-2 al cruzarse ante Fabián Ruiz, aunque llegó tarde en la jugada que terminó en el segundo gol español.

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GR2038. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Lucas Digne (d) de Francia disputa el balón con Lamine Yamal de España este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

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Saliba (s.c.): El central del Arsenal, titular indiscutible, arrastraba molestias en la espalda durante el torneo. Se retiró al minuto 29 tras resentirse y fue sustituido por Maxence Lacroix.

Digne (1): El gran señalado. Provocó el penalti del 0-1 tras no medir bien un balón aéreo y derribar a Lamine Yamal. Nunca se recuperó del error. Muy por debajo de su nivel, tanto en defensa como en ataque. Fue sustituido al 73.

Tchouaméni (4): Regresó tras lesión, pero sin ritmo. Lento en la circulación y sin peso ofensivo. Demasiado enfocado en la contención, no aportó soluciones.

Rabiot (3): Errático en el pase y superado en la medular. Vio amarilla temprano y fue sustituido al descanso para evitar riesgos.

Dembélé (3): Muy impreciso. No encontró su lugar ni por fuera ni por dentro. Sin desborde ni claridad. Sus únicos disparos llegaron en el tiempo añadido.

Olise (3): Activo en defensa, pero irrelevante en ataque. Perdido entre malas decisiones y regates fallidos. Muy lejos de su mejor versión. Sustituido al 73.

Barcola (4): Apostó Deschamps por su velocidad, pero tuvo poca incidencia. Solo generó peligro en contadas acciones. Su único remate se fue muy desviado.

Mbappé (5): Bien controlado por la defensa española. Intentó liderar la reacción con acciones individuales, pero sin apoyo. Fue el único que insistió, aunque sin acierto.

CAMBIOS DE FRANCIA

Lacroix (4): Entró por Saliba y mostró menor nivel. Lento y con dificultades en defensa.

Manu Koné (5): Ordenado, pero sin influencia ofensiva. No logró cambiar la dinámica del partido.

Doué (3): Ingresó para agitar el ataque, pero no lo consiguió. Falló en la marca en el 0-2.

Theo Hernández (6): Aportó más profundidad que Digne en menos tiempo.

Cherki (s.c.): Pocos minutos y escasa incidencia. Apenas participó en el juego.

Un equipo sin respuesta

Francia fue superada en todas las líneas. Su mediocampo no logró competir y el ataque nunca encontró conexiones para abastecer a Mbappé.

El equipo que había mostrado mayor contundencia en el torneo quedó neutralizado por una España que impuso su control y dejó en evidencia las limitaciones francesas en el momento decisivo.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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