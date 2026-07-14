Digne, el gran señalado: las calificaciones de Francia tras la derrota ante España en el Mundial 2026

Francia no estuvo a la altura en la semifinal del Mundial 2026 ante España. Ni siquiera Kylian Mbappé logró sostener al equipo en un partido en el que la ofensiva nunca funcionó y en el que el penalti de Lucas Digne condicionó todo el desarrollo.

El conjunto de Didier Deschamps ofreció una versión desdibujada, superada en el mediocampo y sin profundidad en ataque. Este es el uno por uno de los franceses: El rendimiento de Francia.

Maignan (5): El portero participó más con los pies que con las manos. Mostró precisión en la salida, pero no tuvo opciones en el penalti de Mikel Oyarzabal, que adelantó a España en el minuto 20, ni en el 0-2 de Pedro Porro al 58.

Koundé (5): Sin grandes exigencias en defensa, controló en general a Álex Baena, pero aportó muy poco en ataque. Le faltó atrevimiento y profundidad. Correcto, sin más.

Upamecano (7): El mejor de Francia. Firme en las coberturas, concentrado y preciso en la salida de balón, incluso con buena visión en largo. Evitó el 0-2 al cruzarse ante Fabián Ruiz, aunque llegó tarde en la jugada que terminó en el segundo gol español.

Saliba (s.c.): El central del Arsenal, titular indiscutible, arrastraba molestias en la espalda durante el torneo. Se retiró al minuto 29 tras resentirse y fue sustituido por Maxence Lacroix.

Digne (1): El gran señalado. Provocó el penalti del 0-1 tras no medir bien un balón aéreo y derribar a Lamine Yamal. Nunca se recuperó del error. Muy por debajo de su nivel, tanto en defensa como en ataque. Fue sustituido al 73.

Tchouaméni (4): Regresó tras lesión, pero sin ritmo. Lento en la circulación y sin peso ofensivo. Demasiado enfocado en la contención, no aportó soluciones.

Rabiot (3): Errático en el pase y superado en la medular. Vio amarilla temprano y fue sustituido al descanso para evitar riesgos.

Dembélé (3): Muy impreciso. No encontró su lugar ni por fuera ni por dentro. Sin desborde ni claridad. Sus únicos disparos llegaron en el tiempo añadido.

Olise (3): Activo en defensa, pero irrelevante en ataque. Perdido entre malas decisiones y regates fallidos. Muy lejos de su mejor versión. Sustituido al 73.

Barcola (4): Apostó Deschamps por su velocidad, pero tuvo poca incidencia. Solo generó peligro en contadas acciones. Su único remate se fue muy desviado.

Mbappé (5): Bien controlado por la defensa española. Intentó liderar la reacción con acciones individuales, pero sin apoyo. Fue el único que insistió, aunque sin acierto.

CAMBIOS DE FRANCIA

Lacroix (4): Entró por Saliba y mostró menor nivel. Lento y con dificultades en defensa.

Manu Koné (5): Ordenado, pero sin influencia ofensiva. No logró cambiar la dinámica del partido.

Doué (3): Ingresó para agitar el ataque, pero no lo consiguió. Falló en la marca en el 0-2.

Theo Hernández (6): Aportó más profundidad que Digne en menos tiempo.

Cherki (s.c.): Pocos minutos y escasa incidencia. Apenas participó en el juego.

Un equipo sin respuesta

Francia fue superada en todas las líneas. Su mediocampo no logró competir y el ataque nunca encontró conexiones para abastecer a Mbappé.

El equipo que había mostrado mayor contundencia en el torneo quedó neutralizado por una España que impuso su control y dejó en evidencia las limitaciones francesas en el momento decisivo.