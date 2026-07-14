España clasifica a la final del Mundial 2026 tras vencer a Francia con goles de Oyarzabal y Porro

España se convirtió este martes en el primer finalista de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 2-0 a Francia en el Estadio Dallas, en una semifinal en la que impuso su juego de posesión y neutralizó el ataque encabezado por Kylian Mbappé.

La selección dirigida por Luis de la Fuente abrió el marcador a los 22 minutos con un penal convertido por Mikel Oyarzabal, luego de una acción individual de Lamine Yamal que terminó en falta dentro del área. Pedro Porro amplió la ventaja a los 58 minutos, tras una combinación con Dani Olmo, y aseguró el triunfo español.

Con la ventaja en el marcador, España controló el ritmo del partido mediante la posesión del balón y el dominio del mediocampo, lo que redujo al mínimo las opciones de reacción de Francia. La selección francesa generó pocas oportunidades de peligro pese al talento ofensivo de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

La Roja también mostró solidez defensiva para conservar la ventaja hasta el pitazo final. El encuentro fue dirigido por el árbitro salvadoreño Iván Barton, uno de los dos representantes de la Concacaf designados para arbitrar las semifinales del torneo.

Con este resultado, España disputará su segunda final de una Copa del Mundo. El partido por el título se jugará el 19 de julio frente al vencedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, prevista para este miércoles en Atlanta. Francia, por su parte, disputará el encuentro por el tercer lugar ante el perdedor de esa semifinal.