España clasifica a la final del Mundial 2026 tras vencer a Francia con goles de Oyarzabal y Porro

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España clasifica a la final del Mundial 2026 tras vencer a Francia con goles de Oyarzabal y Porro

España elimina a Francia y disputará su segunda final de una Copa del Mundo 2026. Su rival saldrá de la llave entre Argentina e Inglaterra, que juegan el 15 de julio a las 13 horas

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DALLAS (United States), 14/07/2026.- Pedro Porro of Spain (C) scores the 0-2 goal during the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, USA, 14 July 2026. (Francia, España) EFE/EPA/SAM WASSON

El español Pedro Porro (centro) marca el gol del 0-2 durante el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España, en Dallas.(Foto Prensa Libre: EFE).

España se convirtió este martes en el primer finalista de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 2-0 a Francia en el Estadio Dallas, en una semifinal en la que impuso su juego de posesión y neutralizó el ataque encabezado por Kylian Mbappé.

La selección dirigida por Luis de la Fuente abrió el marcador a los 22 minutos con un penal convertido por Mikel Oyarzabal, luego de una acción individual de Lamine Yamal que terminó en falta dentro del área. Pedro Porro amplió la ventaja a los 58 minutos, tras una combinación con Dani Olmo, y aseguró el triunfo español.

Con la ventaja en el marcador, España controló el ritmo del partido mediante la posesión del balón y el dominio del mediocampo, lo que redujo al mínimo las opciones de reacción de Francia. La selección francesa generó pocas oportunidades de peligro pese al talento ofensivo de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

La Roja también mostró solidez defensiva para conservar la ventaja hasta el pitazo final. El encuentro fue dirigido por el árbitro salvadoreño Iván Barton, uno de los dos representantes de la Concacaf designados para arbitrar las semifinales del torneo.

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Con este resultado, España disputará su segunda final de una Copa del Mundo. El partido por el título se jugará el 19 de julio frente al vencedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, prevista para este miércoles en Atlanta. Francia, por su parte, disputará el encuentro por el tercer lugar ante el perdedor de esa semifinal.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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