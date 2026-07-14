¿Era penal? Así fue la jugada que puso en ventaja a España ante Francia en la semifinal del Mundial 2026

España toma ventaja 0-1 gracias a un penalti cometido por Lucas Digne sobre Lamine Yamal, que Mikel Oyarzabal transformó en gol al minuto 20.

El delantero de La Roja ejecutó la pena máxima con un disparo pegado al poste izquierdo del guardameta francés Mike Maignan, quien no pudo evitar la anotación. Con este tanto, Oyarzabal llegó a cinco goles en la presente Copa del Mundo y se mantiene como una de las principales figuras del conjunto español.

La jugada que originó el penalti generó polémica. Lucas Digne, lateral izquierdo de Francia, controló el balón con la cabeza y se disponía a despejarlo; sin embargo, Lamine Yamal se anticipó, protegió la pelota con el cuerpo y recibió una patada del defensor francés.

El árbitro salvadoreño Iván Bartón señaló la falta dentro del área y decretó el penalti. Además, mantuvo su decisión sin acudir a la revisión del VAR, pese a los reclamos del capitán francés, Kylian Mbappé, quien solicitó revisar la jugada al considerar que no existió contacto suficiente sobre el atacante español.

Las repeticiones mostraron que Lamine Yamal ganó la posición antes que Digne y recibió el impacto de la pierna del defensor.

⁉️💥 ¿Es revisable la mano de Lamine Yamal previa al penalti de Digne?



✅ 𝗡𝗢.



👉🏻 El español se lleva el balón con el brazo pegado al cuerpo y, tras ello, recibe la patada del defensor.



▪️ Al generar un penalti y no un gol de forma inmediata, no es revisable por el VAR. pic.twitter.com/C7MG8pmCnx — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 14, 2026

Como era de esperarse, la jugada se volvió viral en las redes sociales. Mientras algunos aficionados consideran que la sanción fue correcta, otros sostienen que el contacto fue insuficiente para señalar el penalti, por lo que el debate continúa sobre una de las acciones más comentadas del encuentro.

🌐🇪🇸 CONTACTO DE DIGNE SOBRE LAMINE YAMAL EN EL ÁREA



PENALTI PARA ESPAÑA ANTE FRANCIApic.twitter.com/Iox4befbCE — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) July 14, 2026

Además, este resultado parcial representa un hecho significativo en el torneo, pues es la primera vez en la Copa del Mundo que Francia está en desventaja en el marcador.