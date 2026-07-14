Reconocido medio británico revela las debilidades de Argentina que Inglaterra buscará explotar en la semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio en las semifinales de la Copa del Mundo 2026, en una nueva edición de uno de los duelos más emblemáticos de la historia de los Mundiales. Será un choque cargado de historia, rivalidad y expectativa, ya que ambas selecciones volverán a encontrarse en una cita mundialista por sexta ocasión.

Anteriormente, argentinos e ingleses se enfrentaron en los Mundiales de Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1986, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. En todas esas ocasiones se vieron las caras en la fase de grupos, los octavos de final o los cuartos de final. Sin embargo, esta será la primera vez que disputen una semifinal de una Copa del Mundo, con el atractivo adicional de que el ganador obtendrá el boleto para la final, programada para el 19 de julio en Nueva Jersey.

Se espera un encuentro en el que el aspecto táctico será determinante para ambas selecciones. El conjunto argentino, dirigido por Lionel Scaloni, buscará sacar el máximo rendimiento de sus figuras en un partido que promete ser muy exigente.

Del otro lado, el seleccionador alemán Thomas Tuchel tendrá la misión de encontrar la fórmula para devolver a Inglaterra a una final mundialista, por lo que la elección de su once inicial y la gestión de sus variantes durante el partido serán factores clave.

The Guardian señala posibles debilidades de Argentina

En la antesala del esperado enfrentamiento, el diario británico The Guardian publicó un análisis en el que identifica algunas supuestas fragilidades tácticas de la selección argentina que podrían ser aprovechadas por Inglaterra.

Entre los aspectos señalados destaca la dependencia que tendría la Albiceleste de Lionel Messi, de 39 años, quien, además de compartir el liderato de goleo con Kylian Mbappé, continúa siendo el principal generador de juego del equipo campeón del mundo. También menciona ciertas limitaciones en el mediocampo argentino, al que considera más orientado al trabajo y la recuperación que a la creación, así como la vulnerabilidad del sector derecho de la defensa, ocupado por Nahuel Molina.

El análisis del medio inglés subraya desde el inicio que Messi sigue siendo la principal amenaza ofensiva de Argentina. “Gran parte de la estrategia argentina está diseñada para colocar a Messi, cuya escasa participación sin balón se refleja en cada jugada, en posiciones óptimas para sembrar el caos”.

Asimismo, el informe sugieren que el equipo dirigido por Thomas Tuchel intentará cerrar los espacios por el centro del campo, tal como lo hizo Suiza en rondas anteriores, con el objetivo de impedir que el capitán argentino encuentre líneas de pase o posiciones cómodas para rematar.

Nahuel Molina, bajo la lupa

Otra de las preocupaciones expuestas por The Guardian se centra en el lateral derecho argentino. El rendimiento de Nahuel Molina quedó bajo observación tras sufrir ante la velocidad del extremo suizo Dan Ndoye durante los cuartos de final, situación que llevó a Lionel Scaloni a sustituirlo al minuto 85 por Gonzalo Montiel, quien disputó la prórroga. Cabe destacar que Montiel también arrastra problemas físicos desde hace varios meses.

El medio británico advierte que futbolistas veloces como Marcus Rashford y Anthony Gordon podrían aprovechar esa zona del campo, especialmente porque Molina no siempre recibe suficiente cobertura de Rodrigo De Paul. “Rashford y Gordon podrían frotarse las manos” ante un sector que, según el análisis, ofrece espacios explotables para jugadores con velocidad y capacidad de desequilibrio.

La sala de máquinas argentina, otro punto de debate

Por otro lado, el periódico también centra parte de su análisis en el mediocampo argentino. Si bien reconoce la calidad técnica de sus volantes, considera que el equipo podría sufrir ante una presión alta sostenida. “Cuando se les da tiempo y espacio, los volantes argentinos pueden tejer asociaciones y manejar los tiempos del partido”. Sin embargo, añade: “Su punto débil radica en que, sencillamente, no corren tanto como los demás”.

De acuerdo con este planteamiento, Inglaterra podría intentar imponer un ritmo intenso mediante jugadores como Declan Rice, Jude Bellingham y Elliot Anderson, con el objetivo de presionar de forma constante la salida argentina y cortar las conexiones con Messi. La capacidad física de los mediocampistas ingleses les permite cubrir amplios sectores del terreno de juego y sostener una presión alta durante largos períodos, lo que podría dificultar las transiciones de una Argentina que apuesta más por la posesión y la elaboración pausada antes del vertigo.

El análisis concluye con una advertencia: “Cuando Argentina pierde el control en el centro del campo, le cuesta mucho recuperarlo”. Y remata al señalar: “Los volantes argentinos simplemente no corren tanto como los demás”, una afirmación con la que el periódico sugiere que Rice y Bellingham podrían encontrar espacios para romper líneas y generar peligro cuando la Albiceleste pierda la posesión.

La jerarquía de Argentina, el gran factor diferencial

Pese a estas observaciones, The Guardian también reconoce la capacidad de reacción de la selección argentina en los momentos decisivos. El informe destaca que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni posee futbolistas capaces de resolver cualquier partido con una acción individual. “Argentina es un equipo de momentos y genialidades individuales”.

La publicación señala que jugadores como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Lionel Messi tienen la capacidad de desequilibrar cualquier encuentro, incluso cuando el equipo atraviesa dificultades colectivas. “La preocupación para Inglaterra es que Argentina puede estar a la deriva en un partido, con sus vías de gol bloqueadas y el ritmo interrumpido, solo para que uno de sus grandes nombres marque un golazo”.

Por ello, aunque el análisis identifica varios aspectos que Inglaterra podría explotar, también reconoce que la calidad individual y la experiencia competitiva de los campeones del mundo convierten a la Albiceleste en un rival extremadamente peligroso en cualquier circunstancia.