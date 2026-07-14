Por qué “La cuarta estrella” se convirtió en el himno que acompaña a Argentina en el Mundial 2026

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya se juega mucho antes del pitazo inicial. Más allá de lo futbolístico, el enfrentamiento entre dos selecciones protagonistas de una de las rivalidades más intensas de la historia de los Mundiales ha despertado una enorme movilización emocional en Argentina.

Las redes sociales, las tribunas y las calles se han convertido en escenarios donde la pasión por la Albiceleste se mezcla con recuerdos históricos y referencias a Diego Armando Maradona, Lionel Messi y la guerra de las Islas Malvinas de 1982.

Tras clasificarse con una sufrida victoria por 3-1, en tiempos extras, sobre Suiza en los cuartos de final, los dirigidos por Lionel Scaloni se instalaron entre los cuatro mejores del torneo y reavivaron la expectativa de conquistar una nueva corona mundial.

En la previa del esperado duelo contra Inglaterra, la afición argentina ha encontrado en la música una forma de expresar su confianza, su identidad y su deseo de ver a la selección alcanzar la anhelada cuarta estrella.

"La cuarta estrella", el himno de una ilusión mundialista

Uno de los cánticos que más fuerza ha cobrado durante la campaña de Argentina en el Mundial es "La cuarta estrella", una canción que trascendió las tribunas y terminó por ser adoptada incluso por los propios jugadores de la Albiceleste. Entre sus versos más emotivos destaca la frase: "Soy hincha de la Selección, la aliento con el corazón. Ganamos la tercera con Lionel y queremos ser campeones otra vez, Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar la Copa que le robaron al diez, la que no nos dejaron levantar, Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta. Soy argento de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón."

QUIERO VER LA CUARTA ESTRELLA BRILLAR EN LA CAMISETA pic.twitter.com/Wmx9rgprHO — hanashiro (@Hanashiro12_) July 7, 2026

La letra conecta varios de los símbolos más importantes para el pueblo argentino: la memoria de los soldados caídos en Malvinas, la figura de Diego Maradona y la presencia de Lionel Messi, quien, a sus 39 años, disputa lo que podría ser su última Copa del Mundo. La canción se ha convertido en un símbolo de unidad nacional y acompaña cada presentación de Argentina en esta cita mundialista.

El festejo de los jugadores y la conexión con la afición

Luego de la victoria contra Suiza, los futbolistas argentinos celebraron junto con los aficionados presentes en el estadio y entonaron uno de los cánticos más tradicionales del repertorio futbolero nacional: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es un inglés".

Una semifinal cargada de historia

Argentina e Inglaterra volverán a encontrarse en una Copa del Mundo en un duelo que trasciende el futbol. A la expectativa por ver a Lionel Messi liderar una vez más a la Albiceleste en busca de la cuarta estrella se suma el peso de una rivalidad construida a través de décadas de enfrentamientos memorables.

Mientras Scaloni prepara a su equipo para uno de los desafíos más importantes del torneo, millones de argentinos ya viven la semifinal con intensidad. Y lo hacen cantando, recordando y soñando con una nueva noche histórica que acerque a la Albiceleste a otra final mundialista.