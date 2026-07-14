Messi e Inglaterra: la historia detrás del duelo inédito que marcará la semifinal del Mundial 2026

Lionel Messi disputará este miércoles ante Inglaterra uno de los partidos más especiales de su carrera. El capitán argentino se medirá por primera vez a la selección inglesa en una Copa del Mundo, en la semifinal del Mundial 2026 que se jugará en Atlanta.

A sus 39 años, el delantero llega a esta instancia con un nuevo desafío en su trayectoria: enfrentarse a una de las pocas potencias con las que nunca se ha cruzado y dar un paso más hacia el bicampeonato con Argentina.

“Jugué contra todos menos contra Inglaterra. Es una selección grande, una potencia, y siempre es lindo jugar este tipo de partidos, más en una semifinal de un Mundial”, afirmó Messi tras la victoria 3-1 ante Suiza en cuartos de final.

El duelo entre Argentina e Inglaterra tiene un fuerte peso histórico, marcado especialmente por el recordado enfrentamiento en el Mundial de México 1986. En aquella ocasión, la Albiceleste se impuso 2-1 con los dos icónicos goles de Diego Armando Maradona —la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”— en un partido que quedó grabado en la memoria del fútbol mundial.

Desde entonces, ambas selecciones se enfrentaron en los Mundiales de 1998 y 2002, además de varios amistosos, pero Messi nunca estuvo presente en esos duelos.

Una cuenta pendiente

El astro argentino estuvo cerca de disputar su primer partido ante Inglaterra en noviembre de 2005, pero una expulsión en su debut con la selección ante Hungría le impidió ser convocado para ese encuentro.

Aquel partido, disputado en Ginebra, terminó con victoria inglesa por 3-2, con goles de Wayne Rooney y un doblete de Michael Owen que revirtió el marcador en los minutos finales.

Messi presenció ese encuentro desde las gradas, en una de las pocas ocasiones en las que la Albiceleste se midió a Inglaterra durante su carrera.

Liderazgo y vigencia

El capitán argentino llega a esta semifinal como uno de los grandes protagonistas del torneo. Con ocho goles, comparte la cima de la tabla de goleadores con Kylian Mbappé y continúa ampliando un legado histórico que ya lo tiene como máximo anotador en la historia de los Mundiales.

El partido ante Inglaterra no solo representa una nueva oportunidad de acercarse al título, sino también la posibilidad de disputar su tercera final mundialista, en lo que podría ser su última participación en la máxima cita del fútbol.

En Atlanta, Messi afrontará un reto pendiente en su carrera, en un escenario que combina historia, presente y la ambición de seguir haciendo historia con la selección argentina.