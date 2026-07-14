Inglaterra vs. Argentina: los cinco duelos que convirtieron esta rivalidad en una leyenda de los Mundiales

La Copa del Mundo 2026 vivirá este miércoles uno de los partidos más esperados del torneo, cuando Inglaterra y Argentina se enfrenten en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, por un boleto para la gran final.

Más allá de la calidad de sus planteles, el duelo reúne a dos selecciones que han construido una de las rivalidades más intensas e históricas del futbol mundial.

Ambos equipos llegan con el desgaste de haber necesitado tiempo extra para avanzar. Inglaterra dejó en el camino a Noruega tras una trabajada victoria, mientras Argentina hizo lo propio frente a Suiza en un partido igualmente exigente. Ahora, con la final a solo un paso, el margen de error es mínimo y la expectativa, máxima.

Las miradas estarán puestas en los grandes referentes de cada selección. Por el lado argentino, Lionel Messi buscará seguir guiando a la Albiceleste hacia un nuevo capítulo de gloria mundialista. Del otro lado aparece Harry Kane, líder y goleador inglés, decidido a conducir a los Tres Leones a una final histórica.

Los cinco duelos más recordados entre Inglaterra y Argentina en los Mundiales

Chile 1962

El primer enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones se produjo en la fase de grupos de Chile 1962. Inglaterra se impuso 3-1 gracias a los goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras José Sanfilippo descontó para Argentina.

Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 x 🇦🇷 Argentina (Parte 1)



- Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 3 x 1 🇦🇷 Argentina (2 de junho de 1962, Copa do Mundo de 1962; Fase de grupos – 🇨🇱 Estadio El Teniente, Rancagua)

⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Gols da Inglaterra: Ron Flowers (18' pen), Bobby Charlton (43') e Jimmy Greaves (68')

⚽️🇦🇷 | Gol da… pic.twitter.com/UPoOYlZhVc — Arthur F. Garbuio (@arthurgarbuio) July 14, 2026

Inglaterra 1966

La rivalidad tomó fuerza en los cuartos de final del Mundial disputado en Wembley. Inglaterra ganó 1-0 con anotación de Geoff Hurst y el encuentro quedó marcado por la expulsión del argentino Antonio Rattin, tras protestar decisiones arbitrales.

México 1986

Probablemente, el partido más recordado en la historia de ambos países. Argentina venció 2-1 en los cuartos de final gracias al inolvidable doblete de Diego Armando Maradona. Ese día nacieron dos de las jugadas más famosas de los Mundiales: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

“LA MEJOR ACTUACIÓN INDIVIDUAL DE LA HISTORIA DEL DEPORTE”



Muchos están descubriendo que Argentina-Inglaterra 86 no fueron solo la Mano de Dios y el Gol del Siglo.



Fue un partido descomunal de Diego: gambetas, pases, caños, recuperaciones.



Vale la pena ver el resumen completo pic.twitter.com/1qOdFEETxu — Ale Bertini (@abertini1) July 13, 2026

Francia 1998

En los octavos de final se vivió otro capítulo memorable. Tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, Argentina avanzó en la tanda de penales por 4-3. El encuentro también es recordado por la expulsión de David Beckham y por la destacada actuación del arquero Carlos Roa.

Argentina vs England, World Cup 1998. Argentina won it through penalties, David Beckham got a red card for kicking Diego Simeone in the 47th minute. pic.twitter.com/rw3kIxQZkN — TN Sport (@xThen_Now) July 14, 2026

Corea-Japón 2002

La selección inglesa consiguió una especie de revancha al derrotar 1-0 a Argentina en la fase de grupos. David Beckham marcó el único gol del partido desde el punto penal, resultado que terminó siendo determinante para la eliminación argentina en esa Copa del Mundo.

Argentina vs England – 2002 FIFA World Cup (Korea/Japan)🏆🌏 pic.twitter.com/rnVOl2zFDt — boogeyman (@anothersrg) July 12, 2026

Una semifinal con historia y mucho en juego

Este nuevo enfrentamiento agrega un capítulo inédito a la rivalidad: será la primera vez que Inglaterra y Argentina se enfrenten en una semifinal mundialista. La historia, los recuerdos de grandes batallas y el peso de sus figuras convierten este duelo en uno de los más atractivos de los últimos tiempos.

Con Messi al frente de la Albiceleste y Kane como referente de Inglaterra, Atlanta será escenario de un choque cargado de emoción, tensión y calidad futbolística. El premio es enorme: un lugar en la final de la Copa del Mundo y la oportunidad de seguir escribiendo historia en una rivalidad que ha trascendido generaciones.