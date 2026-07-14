Inglaterra vs. Argentina: los cinco duelos que convirtieron esta rivalidad en una leyenda de los Mundiales

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Inglaterra vs. Argentina: los cinco duelos que convirtieron esta rivalidad en una leyenda de los Mundiales

El Mundial 2026 se detiene para presenciar un clásico de gigantes: Inglaterra y Argentina vuelven a cruzar caminos con la final en el horizonte.

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En esta foto de archivo tomada el 22 de junio de 1986, el delantero argentino Diego Maradona (derecha) se prepara para centrar el balón bajo la presión del defensa inglés Gary Stevens durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra, disputado en Ciudad de México. Foto Hemeroteca Prensa Libre-AFP.

En esta foto de archivo tomada el 22 de junio de 1986, el delantero argentino Diego Maradona (derecha) se prepara para centrar el balón bajo la presión del defensa inglés Gary Stevens durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra, disputado en Ciudad de México. (Foto Hemeroteca Prensa Libre-AFP.)

La Copa del Mundo 2026 vivirá este miércoles uno de los partidos más esperados del torneo, cuando Inglaterra y Argentina se enfrenten en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, por un boleto para la gran final.

Más allá de la calidad de sus planteles, el duelo reúne a dos selecciones que han construido una de las rivalidades más intensas e históricas del futbol mundial.

Ambos equipos llegan con el desgaste de haber necesitado tiempo extra para avanzar. Inglaterra dejó en el camino a Noruega tras una trabajada victoria, mientras Argentina hizo lo propio frente a Suiza en un partido igualmente exigente. Ahora, con la final a solo un paso, el margen de error es mínimo y la expectativa, máxima.

Las miradas estarán puestas en los grandes referentes de cada selección. Por el lado argentino, Lionel Messi buscará seguir guiando a la Albiceleste hacia un nuevo capítulo de gloria mundialista. Del otro lado aparece Harry Kane, líder y goleador inglés, decidido a conducir a los Tres Leones a una final histórica.

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KANSAS CITY (United States), 12/07/2026.- Lionel Messi of Argentina in action during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Argentina vs Switzerland, in Kansas City, USA, 11 July 2026. (Suiza) EFE/EPA/AMY KONTRAS

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Los cinco duelos más recordados entre Inglaterra y Argentina en los Mundiales

Chile 1962

El primer enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones se produjo en la fase de grupos de Chile 1962. Inglaterra se impuso 3-1 gracias a los goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras José Sanfilippo descontó para Argentina.

Inglaterra 1966

La rivalidad tomó fuerza en los cuartos de final del Mundial disputado en Wembley. Inglaterra ganó 1-0 con anotación de Geoff Hurst y el encuentro quedó marcado por la expulsión del argentino Antonio Rattin, tras protestar decisiones arbitrales.

México 1986

Probablemente, el partido más recordado en la historia de ambos países. Argentina venció 2-1 en los cuartos de final gracias al inolvidable doblete de Diego Armando Maradona. Ese día nacieron dos de las jugadas más famosas de los Mundiales: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

Francia 1998

En los octavos de final se vivió otro capítulo memorable. Tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, Argentina avanzó en la tanda de penales por 4-3. El encuentro también es recordado por la expulsión de David Beckham y por la destacada actuación del arquero Carlos Roa.

Corea-Japón 2002

La selección inglesa consiguió una especie de revancha al derrotar 1-0 a Argentina en la fase de grupos. David Beckham marcó el único gol del partido desde el punto penal, resultado que terminó siendo determinante para la eliminación argentina en esa Copa del Mundo.

Una semifinal con historia y mucho en juego

Este nuevo enfrentamiento agrega un capítulo inédito a la rivalidad: será la primera vez que Inglaterra y Argentina se enfrenten en una semifinal mundialista. La historia, los recuerdos de grandes batallas y el peso de sus figuras convierten este duelo en uno de los más atractivos de los últimos tiempos.

Con Messi al frente de la Albiceleste y Kane como referente de Inglaterra, Atlanta será escenario de un choque cargado de emoción, tensión y calidad futbolística. El premio es enorme: un lugar en la final de la Copa del Mundo y la oportunidad de seguir escribiendo historia en una rivalidad que ha trascendido generaciones.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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