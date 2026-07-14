El último de Kansas: el post de Messi a modo de despedida del Mundial previo al partido contra Inglaterra

Fútbol Internacional

El último de Kansas: el post de Messi a modo de despedida del Mundial previo al partido contra Inglaterra

Previo al partido de Argentina contra Inglaterra, y durante los últimos momentos del Mundial, Messi publicó un post a modo de despedida del torneo.

|

time-clock

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Sesión de entrenamiento de Argentina

El jugador de la selección argentina de fútbol, ​​Lionel Messi, asiste a una sesión de entrenamiento del equipo en Marietta, Georgia, EE. UU., el 14 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este martes comienzan las semifinales del Mundial 2024, y el primer boleto para la gran final, que se disputará el 19 de julio, estará en juego entre España y Francia.

Mañana, la selección de Argentina volverá a ser protagonista al enfrentarse a Inglaterra por la segunda plaza para la final.

Es un partido que genera grandes expectativas, no solo por el rendimiento de ambos equipos durante el torneo, sino también por el contexto histórico que rodea a estas dos selecciones.

Previo al último entrenamiento de la Albiceleste en Kansas City, el capitán del equipo, Lionel Messi, volvió a ser noticia fuera del terreno de juego por una publicación en sus redes sociales, a modo de despedida del Mundial.

LECTURAS RELACIONADAS

Ismail Elfath Copa del Mundo

¿Quién es Ismail Elfath? El árbitro encargado de dirigir el Argentina-Inglaterra en la Copa Mundial

chevron-right
GR7028. KANSAS (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Aficionados de Argentina animan este sábado, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza en el estadio Arrowhead de Kansas (EE.UU.). EFE/ Kenneth Fernández

Por qué "La cuarta estrella" se convirtió en el himno que acompaña a Argentina en el Mundial 2026

chevron-right

La publicación incluye cuatro fotografías en las que se observa a Messi y al resto de la selección de Argentina durante un entrenamiento en Kansas City.

"¡El último de Kansas City! ¡Gracias por todo!", escribió Messi en sus redes sociales. La publicación alcanzó más de 4 millones de reacciones.

Las fotografías muestran el entrenamiento de la selección de Argentina, desde los ejercicios en bicicletas estáticas hasta el trabajo con balón y las prácticas en las instalaciones deportivas de Kansas.

Además de Messi, también aparecen otros jugadores de Argentina, como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nahuel Molina y "Cuti" Romero.

La selección de Argentina, según Infobae, completó el 13 de julio su entrenamiento previo al partido contra Inglaterra.

Lea también: Messi vs. Bellingham: el duelo que marcará la semifinal entre Argentina e Inglaterra

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Argentina Audiencias EE.UU. Deportes para hispanos  Inglaterra Lionel Messi Mundial 2026 Mundial 2026 Viral 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM