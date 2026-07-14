El último de Kansas: el post de Messi a modo de despedida del Mundial previo al partido contra Inglaterra

Este martes comienzan las semifinales del Mundial 2024, y el primer boleto para la gran final, que se disputará el 19 de julio, estará en juego entre España y Francia.

Mañana, la selección de Argentina volverá a ser protagonista al enfrentarse a Inglaterra por la segunda plaza para la final.

Es un partido que genera grandes expectativas, no solo por el rendimiento de ambos equipos durante el torneo, sino también por el contexto histórico que rodea a estas dos selecciones.

Previo al último entrenamiento de la Albiceleste en Kansas City, el capitán del equipo, Lionel Messi, volvió a ser noticia fuera del terreno de juego por una publicación en sus redes sociales, a modo de despedida del Mundial.

La publicación incluye cuatro fotografías en las que se observa a Messi y al resto de la selección de Argentina durante un entrenamiento en Kansas City.

"¡El último de Kansas City! ¡Gracias por todo!", escribió Messi en sus redes sociales. La publicación alcanzó más de 4 millones de reacciones.

Lionel Messi posting on Instagram, “Last one in Kansas City! Thanks for everything!!”



Still crazy that one of the greatest soccer players of all time has been living at a hotel in Kansas City for the last month. What a ride. #Argentina #Messi pic.twitter.com/1Lph6P6SSW — Eric Graves (@EricGravesKMBC) July 13, 2026

Las fotografías muestran el entrenamiento de la selección de Argentina, desde los ejercicios en bicicletas estáticas hasta el trabajo con balón y las prácticas en las instalaciones deportivas de Kansas.

#Argentina held its final training session in Kansas City this morning.



Lionel Messi with a parting post/message on Instagram: pic.twitter.com/nDU5Kww6Ch — Matt Foster (@MattFosterTV) July 13, 2026

Además de Messi, también aparecen otros jugadores de Argentina, como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nahuel Molina y "Cuti" Romero.

La selección de Argentina, según Infobae, completó el 13 de julio su entrenamiento previo al partido contra Inglaterra.

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