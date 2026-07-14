Fútbol Internacional
El último de Kansas: el post de Messi a modo de despedida del Mundial previo al partido contra Inglaterra
Previo al partido de Argentina contra Inglaterra, y durante los últimos momentos del Mundial, Messi publicó un post a modo de despedida del torneo.
El jugador de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, asiste a una sesión de entrenamiento del equipo en Marietta, Georgia, EE. UU., el 14 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este martes comienzan las semifinales del Mundial 2024, y el primer boleto para la gran final, que se disputará el 19 de julio, estará en juego entre España y Francia.
Mañana, la selección de Argentina volverá a ser protagonista al enfrentarse a Inglaterra por la segunda plaza para la final.
Es un partido que genera grandes expectativas, no solo por el rendimiento de ambos equipos durante el torneo, sino también por el contexto histórico que rodea a estas dos selecciones.
Previo al último entrenamiento de la Albiceleste en Kansas City, el capitán del equipo, Lionel Messi, volvió a ser noticia fuera del terreno de juego por una publicación en sus redes sociales, a modo de despedida del Mundial.
La publicación incluye cuatro fotografías en las que se observa a Messi y al resto de la selección de Argentina durante un entrenamiento en Kansas City.
"¡El último de Kansas City! ¡Gracias por todo!", escribió Messi en sus redes sociales. La publicación alcanzó más de 4 millones de reacciones.
Las fotografías muestran el entrenamiento de la selección de Argentina, desde los ejercicios en bicicletas estáticas hasta el trabajo con balón y las prácticas en las instalaciones deportivas de Kansas.
Además de Messi, también aparecen otros jugadores de Argentina, como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nahuel Molina y "Cuti" Romero.
La selección de Argentina, según Infobae, completó el 13 de julio su entrenamiento previo al partido contra Inglaterra.
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