¿Harry Kane elogió a Messi? El mensaje del capitán inglés antes del duelo contra Argentina

Tras la victoria por 2-1 frente a Noruega en los cuartos de final de la Copa Mundial de 2026, la selección inglesa se encuentra en el centro de la atención mediática por las declaraciones cruzadas entre el entrenador alemán Thomas Tuchel y el mediocampista Jude Bellingham. Sin embargo, el capitán inglés, Harry Kane, intervino en el conflicto.

El delantero del Bayern Múnich señaló a los medios británicos por “intentar crear división” en el plantel, por lo que defendió que la clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 se explica por la cohesión entre los jugadores y el cuerpo técnico. Además, rechazó que exista un enfrentamiento interno entre los futbolistas.

Esto se debe a que, según BBC Sport, la prestigiosa cadena británica de noticias y transmisiones deportivas, la controversia surgió tras el análisis público del director técnico alemán Thomas Tuchel, quien, pese a avanzar a la siguiente ronda, calificó de insuficiente la actuación de Inglaterra frente a la selección de Noruega en los cuartos de final.

“El resultado es fantástico; estamos entre los cuatro primeros, pero no estoy contento con el rendimiento. El compromiso está ahí, pero nos lo hemos puesto muy difícil a nosotros mismos por la forma en que hemos jugado: descuidados, con errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte”, agregó el teutón.

Kane no quiere distracciones

Tras los rumores de un distanciamiento entre el plantel y el cuerpo técnico, justo antes del duelo decisivo frente a Argentina, Harry Kane se posicionó como mediador y defensor del grupo: “Es fácil intentar crear esta división porque es algo propio de la mentalidad inglesa, pero el equipo está donde está gracias a nuestra unión”, argumentó.

“Thomas Tuchel es uno de los mejores entrenadores del mundo y en los últimos años hemos llegado a conocerlo. Sabemos qué es lo que le hace feliz”, añadió el máximo goleador histórico de Inglaterra, quien aseguró que no quiere distracciones por la carga emocional que rodea el partido de semifinales contra Argentina, en Atlanta, Georgia.

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Kane es consciente de que la historia de los partidos entre ambas selecciones está salpicada de incidentes, sin olvidar la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, ya que el enfrentamiento más emblemático entre ambos equipos fue la victoria de Argentina por 2-1 en el Mundial de 1986, disputado en México, con goles de Diego Maradona.

Doce años después, David Beckham fue expulsado en los octavos de final de la Copa Mundial de Francia 1998 por un encontronazo con Diego Simeone. La selección de Argentina se impuso por 4-3 en penaltis, luego del empate 2-2, por lo que estos antecedentes forman parte del contexto que rodeará a los aficionados de ambos países.

Harry Kane se rinde ante Messi

"Sabemos lo bueno que es, sabemos lo que ha hecho en el futbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Así que sí, tenemos mucha preparación por delante. Nos enfrentamos a un gran bloque, un gran equipo con futbolistas fantásticos", agregó Kane sobre Lionel Messi durante una entrevista con la cadena británica BBC Sport.

“Sé lo que tenemos, sabemos la unión que hay, todos nos exigimos, todos nos impulsamos mutuamente”, concluyó el capitán inglés, que tendrá enfrente a Leo Messi, uno de los futbolistas con quienes disputa la Bota de Oro, premio al máximo goleador del torneo. Además, será la primera vez que el argentino se enfrente a la selección inglesa.