Cómo España anuló a Mbappé y venció a Francia: las 10 claves del pase a la final del Mundial 2026

España no necesitó monopolizar la posesión del balón ni rematar más veces que Francia para clasificarse a la final del Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente ganó porque administró mejor los momentos del partido, redujo las principales vías de ataque del conjunto francés y convirtió sus oportunidades más claras.

El siguiente análisis fue elaborado por Prensa Libre con base en las estadísticas oficiales del partido publicadas por la FIFA y en los registros de DataFactory, proveedor de datos deportivos utilizado por este medio para la cobertura del Mundial 2026.

A partir de esos datos, la redacción deportiva interpreta los principales aspectos tácticos que explican el desarrollo del encuentro.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penal al minuto 22, tras una acción individual de Lamine Yamal, mientras que Pedro Porro amplió la ventaja al 58 después de combinar con Dani Olmo. Francia terminó sin respuesta, pese a presentar desde el inicio a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Michael Olise.

Las cifras reflejan un partido mucho más equilibrado de lo que sugiere el marcador. España terminó con el 50.9% de posesión, frente al 49.1% de Francia, y ambos equipos realizaron 10 remates. La diferencia estuvo en la forma en que cada selección administró los espacios y resolvió las acciones decisivas.

¡¡EL DOMINIO DE ESPAÑA SOBRE FRANCIA ES TOTAL!!



➤ En 2024, la Selección de España le ganó a la Selección de Francia en las semifinales de la Eurocopa.



➤ En 2024, la Selección de España le ganó a la Selección de Francia en la final de los Juegos Olímpicos.



➤ En 2025, la… pic.twitter.com/yK2hkBXVHH — Invictos (@InvictosSomos) July 14, 2026

1. España controló el ritmo sin monopolizar la posesión

La explicación del triunfo no está en cuánto tiempo tuvo el balón España, sino en cómo lo administró.

Aunque la posesión estuvo prácticamente dividida, la Roja perdió menos balones, recuperó más rápido la pelota y evitó que el partido se convirtiera en un intercambio constante de ataques.

España no necesitó una posesión dominante; le bastó con una circulación más segura y ordenada.

2. Rodri dio equilibrio al mediocampo

Las estadísticas reflejan un elevado volumen de intervenciones del mediocampista español y el desarrollo del encuentro mostró que fue el principal organizador del juego.

Además de distribuir el balón, protegió el espacio por delante de los centrales, ayudó en la presión tras pérdida y limitó los intentos franceses de acelerar por el carril central.

Su influencia permitió que el encuentro se jugara al ritmo que más convenía a España.

3. Cubarsí y Laporte limitaron los desmarques en profundidad

España adelantó su línea defensiva para mantener al equipo compacto.

Pau Cubarsí y Aymeric Laporte alternaron anticipaciones, coberturas y retrocesos para impedir que Mbappé, Dembélé y Barcola encontraran espacios a la espalda de la defensa.

Francia remató diez veces, pero solo tres disparos fueron entre los tres palos y pocas acciones permitieron a sus atacantes recibir con ventaja.

4. Mbappé recibió lejos de las zonas de mayor peligro

Mbappé llegó como el principal referente ofensivo de Francia.

Las secuencias del partido muestran que recibió con menor frecuencia en ventaja que en compromisos anteriores del torneo.

España no recurrió a una marca individual. Cerró líneas de pase y obligó al delantero francés a intervenir lejos del área o de espaldas al arco.

5. Olise encontró pocos espacios entre líneas

Michael Olise necesitaba recibir entre el mediocampo y la defensa española para conectar con los delanteros.

Ese espacio prácticamente desapareció.

Rodri protegió el carril central, Fabián Ruiz reforzó las coberturas y Dani Olmo colaboró constantemente en la presión.

Francia tuvo posesión, pero pocas conexiones limpias en la zona donde acostumbraba generar mayor peligro.

España 🇪🇸 SIEMPRE le GANÓ y ELIMINÓ a Francia con Luis De la Fuente como DT:



✅ Semifinal Eurocopa 2024 (2-1)

✅ Semifinal Nations League 2025 (5-4)

✅ Semifinal Mundial 2026 (2-0)



Tiene el ANTÍDOTO 🧪 pic.twitter.com/kgwyg1lIfM — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 14, 2026

6. La delantera francesa nunca logró atacar como bloque

Dembélé y Barcola son especialmente peligrosos cuando reciben con metros para correr.

España los obligó a iniciar muchas acciones desde posiciones retrasadas o pegadas a las bandas.

La presión tras pérdida redujo su tiempo para decidir y dificultó las asociaciones con Mbappé y Olise.

La ofensiva francesa nunca consiguió enlazar acciones de forma sostenida.

7. Pedro Porro atacó para obligar a Francia a defender

El lateral derecho fue decisivo mucho antes de marcar el segundo gol.

Sus constantes incorporaciones obligaron a Francia a retrasar a varios futbolistas y redujeron las opciones de salir rápidamente al contragolpe.

En el minuto 58 apareció nuevamente en ataque para combinar con Dani Olmo y sentenciar la semifinal.

8. Lamine Yamal rompió el equilibrio

Durante más de veinte minutos Francia había logrado sostener el empate.

Todo cambió cuando Lamine Yamal encaró por la derecha y provocó el penal que transformó Oyarzabal.

Ese gol obligó a Francia a abandonar el plan que había desarrollado durante gran parte del torneo y asumir mayores riesgos.

9. España fue más eficaz

Los dos equipos remataron diez veces.

España dirigió únicamente dos disparos entre los tres palos, pero ambos terminaron en gol.

Francia generó un volumen similar de aproximaciones, aunque careció de precisión para superar a Unai Simón.

En una semifinal tan equilibrada, la eficacia terminó marcando la diferencia.

10. España defendió y atacó como un bloque

La clasificación no puede explicarse únicamente por el rendimiento de Rodri o de la defensa.

Fabián Ruiz sostuvo el mediocampo; Dani Olmo conectó la circulación con el ataque y participó en el segundo gol; Oyarzabal convirtió el penal; Cucurella equilibró el sector izquierdo; Laporte coordinó la última línea y Unai Simón respondió cuando fue exigido.

España defendió con las líneas juntas y atacó incorporando futbolistas desde distintas zonas del campo.

😳🇫🇷 Entre Dembélé y Olise completaron

¡0 GAMBETAS! en la semifinal ante España. pic.twitter.com/yRrAv75v4I — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 14, 2026

La clave de la semifinal

Aunque el marcador fue de 2-0, el desarrollo del partido resultó mucho más equilibrado de lo que refleja el resultado.

La diferencia estuvo en la forma en que España administró los espacios, controló los tiempos del encuentro y aprovechó sus oportunidades.

Francia nunca encontró el escenario que más favorece a Mbappé, Dembélé, Olise y Barcola: recibir con metros para acelerar y atacar una defensa desorganizada.

La Roja no necesitó dominar todos los indicadores estadísticos.

Le bastó con impedir que Francia jugara el partido que quería. Esa fue la principal razón por la que disputará una nueva final de la Copa del Mundo.