El día que Maradona le enseñó a definir a Harry Kane: el video de su encuentro volvió a viralizarse

A dos horas de una nueva edición del clásico mundialista entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, las redes sociales rescataron un video que emociona a los aficionados de la Copa del Mundo: el encuentro que protagonizaron Diego Armando Maradona y Harry Kane en el vestuario del Tottenham Hotspur, en Londres, en el 2017.

En aquella visita al Reino Unido, Diego Maradona, con el entrenador argentino de futbol Mauricio Pochettino como traductor, sorprendió al delantero inglés con una clase magistral sobre cómo definir dentro del área, dado que Maradona, conocido como el Pelusa, es considerado por especialistas uno de los mejores futbolistas de la historia.

La charla quedó registrada en video y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los momentos más recordados entre dos generaciones de grandes goleadores: Harry Kane terminaría convirtiéndose en el capitán y máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra, como en su momento lo fue Diego Maradona con la Albiceleste.

Durante la conversación, el Pibe de Oro le explicó a HurriKane que no siempre debía buscar el segundo palo y que era fundamental sorprender al arquero: “Harry, fijate. Todas al segundo palo no; algunas al primer palo. ¿Sabés por qué? Porque los arqueros te están mirando en televisión siempre. La próxima vez hacés así”, agregó el Diego.

Inglaterra-Argentina, un clásico eterno con la final en juego

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio, a las 13.00 horas de Guatemala, en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, en la segunda semifinal del Mundial 2026. El clásico, que marcó la historia de la Copa del Mundo durante cuatro décadas, tendrá esta vez como premio el boleto para la final en el MetLife Stadium.

Por sexta vez en un Mundial, Argentina e Inglaterra se enfrentarán. Es una rivalidad histórica que mezcla deporte, política y sociedad, marcada por el recuerdo de la Mano de Dios y el Gol del Siglo, ambos firmados por Diego en 1986, pero también por la victoria inglesa de 1966, camino a su único título mundialista, y por el antecedente del 2002.

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La Albiceleste encara el encuentro como vigente campeona del mundo y los dirigidos por el técnico argentino Lionel Scaloni, ya instalados en Atlanta, Georgia, alcanzaron su segunda semifinal consecutiva tras avanzar como líderes de un grupo con Argelia, Austria y Jordania y eliminar a Cabo Verde, Egipto y Suiza en la fase eliminatoria.

Por su parte, el equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel no ha desplegado un futbol espectacular en lo que va del Mundial 2026, pero ha sabido sacar adelante partidos muy complicados gracias a las acciones individuales de sus dos principales figuras, Jude Bellingham y Harry Kane, quien no olvida su encuentro con Maradona.

El consejo de Maradona a Kane

La enseñanza de Maradona a Kane reflejó una de las características que hicieron del capitán argentino uno de los futbolistas más inteligentes de la historia: su capacidad para anticipar los movimientos de los rivales y usar el engaño como recurso técnico, una cualidad que, años después, el delantero inglés del Bayern Múnich aún conserva.

“Fue un día genial. Me estaba cambiando y Pochettino me llamó al vestuario. Yo no sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi nos saludamos y nos dimos un abrazo. En el video se ve que me dice que use los ojos para engañar al arquero a la hora de definir. Diego fue uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el futbol”, opinó.