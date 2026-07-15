Más Argentina que Messi: el mensaje que deja el capitán antes de la final del Mundial ante España

Una frase domina la conversación después de la victoria 2-1 de Argentina sobre Inglaterra: “Le duela a quien le duela y digan lo que digan”.

Aislada del resto de sus declaraciones, sin embargo, pierde parte de su sentido.

Lionel Messi no emplea esas palabras para hablar de su carrera ni para responder a una persona en particular. Las pronuncia mientras explica por qué considera que Argentina merece reconocimiento después de alcanzar su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.

Escuchadas de principio a fin, sus entrevistas dejan una idea que atraviesa todas las respuestas: Messi habla mucho más de Argentina que de sí mismo.

1. El protagonista nunca es Messi

Aunque casi todas las preguntas giran alrededor de su figura, Messi desvía una y otra vez el foco hacia el equipo.

Habla de “este grupo”, “nosotros”, “venimos” y “conseguimos”. Incluso cuando recuerda las dudas que rodean a la selección antes del torneo, traslada el mérito a sus compañeros.

“Llegábamos cuestionados, con muchas dudas, pero yo ya sabía que este grupo siempre compite, siempre da el máximo y que cuando está junto saca de donde no tiene”.

El reconocimiento no lo reclama para él. Lo dirige a la selección.

🚨🗣️ Leo Messi:



"It's hard for me to find words to describe this group.pic.twitter.com/e2Zt70DWVk — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 15, 2026

2. “Le duela a quien le duela”: la defensa de un proceso

Después de colocar al grupo en el centro, aparece la frase que se vuelve viral.

“Venimos siendo los mejores durante los últimos cuatro años, le duela a quien le duela y digan lo que digan”.

Messi recuerda que esta generación vuelve a disputar una final del Mundial y destaca la continuidad de un proceso que, bajo la dirección de Lionel Scaloni, mantiene a Argentina entre las selecciones protagonistas de los principales torneos.

La frase no aparece como una reivindicación personal, sino como una defensa del rendimiento colectivo.

🚨🗣️ Leo Messi:



"This is the 5th consecutive final this team is playing in, and another World Cup final; we are the best over the past 4 years, whether people like it or not, and say what they will."

pic.twitter.com/k2i6EFsBNR — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 15, 2026

3. “Hice todo para llegar”: el Mundial que prepara junto con Scaloni

Cuando le preguntan si imaginaba participar en otra Copa del Mundo, Messi explica que la decisión no surge de la improvisación.

“Lo estuve pensando, analizándolo, hablándolo con Scaloni todo el tiempo. Me preparé, hice todo para intentar llegar de la mejor manera y poder disfrutarlo si estaba”.

Luego resume su convicción con otra frase: “Sabía que iba a estar a la altura”.

Messi no presenta su participación como una despedida simbólica. Habla de una preparación consciente para sentirse útil y competir nuevamente al máximo nivel.

“DUELA A QUIEN LE DUELA Y DIGAN LO QUE DIGAN, A ESTE GRUPO NADIE LE REGALA NADA”.



Lionel Messi, para todos. 🚬 pic.twitter.com/NIxEN3JLWE — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026

4. El cansancio también forma parte del camino

El capitán tampoco oculta el desgaste físico que supone disputar el torneo a los 39 años.

“Llegué cansado, al igual que todos mis compañeros, dejando el máximo en cada partido”.

De inmediato vuelve a incluir al grupo: “Este grupo viene haciendo un desgaste enorme durante todo el Mundial, pero queda un pasito más, queda un partido más y lo vamos a seguir intentando”.

El cansancio no aparece como una justificación, sino como parte del recorrido que conduce a Argentina hasta la final.

🚨🗣️ Leo Messi:



"I know many, many players in Spain... Many of them play for Barcelona. Barça it's the team I adore, and I still follow them."pic.twitter.com/2a4tGy0tva — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 15, 2026

5. Messi y la fe: “Ya no puedo pedir más”

Una periodista le recuerda una declaración anterior, cuando afirmó que Dios tenía un plan para él, y le pregunta si todavía espera algo más.

Messi responde desde el agradecimiento.

“Ya no podemos pedir más con todo lo que vivimos. Dios es muy grande y siempre tiene algo más, pero yo ya no puedo pedir más. Soy un agradecido por todo lo que me dio en lo deportivo y en lo personal. Será lo que Dios quiera”.

No habla de una deuda pendiente ni de la obligación de conquistar otro título. Habla de lo que ya recibió y vivió.

“Sabemos que hay gente que no tiene trabajo y no llega a fin de mes”



Leo Messi sostuvo que “los mundiales son especiales” y se olvidan “de todo lo malo que toca pasar” y destacó poder “regalarle estas alegrías” al pueblo argentino.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/pGCjk8M6sE — Corta (@somoscorta) July 16, 2026

6. Maradona aparece después del triunfo sobre Inglaterra

Otro momento ocurre cuando un periodista le entrega una réplica de la camiseta número 10 que Diego Armando Maradona utilizó en el Mundial de México 1986.

Messi despliega la prenda y recuerda al excapitán argentino, fallecido en noviembre del 2020.

“Seguramente el Diego de arriba lo está disfrutando muchísimo, porque para él hoy era un día muy especial. Poder regalarle esta alegría a él, que lo viva como quiera desde ahí arriba y que lo disfrute, porque es un regalo para él también”.

La referencia surge después de una semifinal contra Inglaterra, rival al que Maradona marcó dos de los goles más recordados de la historia de los mundiales en 1986.

Messi no convierte el momento en una comparación. Lo presenta como un recuerdo y una dedicatoria.

الأسطورة ميسي يحصل على قميص مارادونا 👕



🚨الأسطورة ميسي: "بصراحة، كان الأمر جميلًا جدًا، وأنا متأكد أن دييغو، من هناك في السماء، استمتع كثيرًا بما حدث، لأن هذا اليوم كان يعني له الكثير.



وأن نهديه هذه الفرحة اليوم، وأن يعيشها بطريقته من هناك، ويستمتع بها، فهذا أيضًا هدية له."… pic.twitter.com/luHITNfVE0 — Messi World (@M10GOAT) July 15, 2026

7. El mensaje final: disfrutar

La palabra que más repite durante las entrevistas no es “ganar”. Es “disfrutar”.

Cuando le piden un mensaje para los argentinos antes de la final frente a España, responde: “Disfruten de este momento como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del Mundo otra vez. Volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del Mundo. Ahora será lo que Dios quiera”.

Messi no promete un resultado. Pide valorar el momento.

🚨Mas premios de MOTM en el mundial 2026:



5🇦🇷Leo Messi

4🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bellingham

3🇫🇷Mbappé

3🇳🇴Haaland

3🇧🇷Vinicius

2🇪🇸Lamine

2🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Harry Kane



El pibe de 39, sigue siendo el MEJOR de TODOS !!!! pic.twitter.com/JQbMDjbwPh — KING MESSI 10 (@messi10_rey) July 15, 2026

Más Argentina que Messi

Durante casi dos décadas, buena parte del debate sobre la selección argentina gira alrededor de Lionel Messi. Después de clasificar a otra final del Mundial, el capitán propone otra lectura con sus propias respuestas.

Habla poco de sus dos asistencias, de sus récords o de su legado. Habla del grupo, del esfuerzo compartido, del desgaste, de la fe y de Maradona.

La frase “le duela a quien le duela” concentra la atención, pero el mensaje completo es más amplio: Messi pide reconocimiento para una generación que vuelve a colocar a Argentina en el partido por el título.

Antes de enfrentar a España, el capitán deja una idea constante: este ciclo no pertenece únicamente a Lionel Messi, sino a un equipo que vuelve a instalar a Argentina entre las dos mejores selecciones del mundo.