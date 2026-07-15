¿Por qué Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial si tiene los mismos goles que Mbappé?

Si no anota, asiste y así mantiene intacta su enorme influencia en el juego de Argentina. Bajo ese criterio, Lionel Messi lidera la clasificación de goleadores del Mundial de Norteamérica, pese a compartir la cima con el francés Kylian Mbappé, ambos con ocho tantos.

El capitán de la Albiceleste volvió a ser determinante en la victoria por 1-2 sobre Inglaterra en las semifinales disputadas en Atlanta. Aunque no logró marcar, fue el autor de las dos asistencias que permitieron a Enzo Fernández y Lautaro Martínez firmar la remontada y sellar el boleto argentino a la gran final.

A sus 39 años, cumplidos el pasado 24 de junio, Messi continúa siendo el principal referente ofensivo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Su capacidad para desequilibrar no solo se refleja en los goles, sino también en la generación de juego y en su liderazgo dentro del campo.

El astro argentino construyó sus ocho anotaciones a lo largo del torneo con un triplete frente a Argelia en la fase de grupos, un doblete ante Austria, un gol contra Jordania y otros tantos frente a Cabo Verde, en dieciseisavos de final, y Egipto, en los octavos. Aunque no encontró el arco en los cuartos de final ni en las semifinales, volvió a demostrar que su impacto trasciende las estadísticas goleadoras.

Con las dos asistencias frente a Inglaterra, Messi alcanzó cuatro pases de gol en esta edición del Mundial, un registro que refuerza su candidatura como el futbolista más influyente del torneo.

Además, el rosarino amplió su condición de máximo goleador histórico en todas las ediciones de la Copa del Mundo con 21 tantos, uno más que Mbappé, quien también buscará aumentar su cuenta en el juego por el tercer lugar. La lucha por la Bota de Oro permanece abierta, aunque el reglamento favorece a Messi gracias a su mayor número de asistencias. Y el francés ha dado tres pases para gol.

- Clasificación de goleadores del Mundial 2026:

Con 8: Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia).

Con 7: Erling Haaland (Noruega)

Con 6: Jude Bellingham (Inglaterra) y Harry Kane (Inglaterra)

Con 5: Mikel Oyarzabal (Francia) y Ousmane Dembélé (Francia)

Con 4: Vinicius Junior (Brasil), Julián Quiñones (México) e Ismaila Sarr (Senegal).

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- Clasificación de los goleadores históricos: