Igualaría a Cafú: la marca que Messi podría alcanzar si disputa la final del Mundial contra España

Argentina ha vuelto a hacer historia. La Albiceleste eliminó a Inglaterra por 2-1 y se clasificó a la final de un Mundial por segunda vez consecutiva, lo que eleva la esperanza de la afición de obtener el tan soñado bicampeonato.

Dentro de esa clasificación, considerada por muchos como histórica, está Lionel Messi, quien no solo llega nuevamente a una final del mundo, sino que, si disputa los 90 minutos, podría igualar una marca que solo ha ostentado un jugador brasileño.

Según el medio deportivo Marca, esa marca que puede alcanzar Messi es la de ser uno de los dos únicos jugadores que han disputado tres finales de la Copa del Mundo. Hasta ahora, solo el brasileño Cafú lo ha logrado.

En el caso del brasileño, Marca informa que las finales que disputó fueron las de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea del Sur-Japón 2002. Ganó dos de esas tres finales.

Messi está a punto de conseguir esa marca, ya que su primera final fue en Brasil 2014; la segunda, en Qatar 2022, y la tercera será en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Hay un detalle interesante: otros jugadores históricos han estado vinculados a tres finales del Mundial, como Ronaldo Nazario, Pelé, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski, pero, a diferencia de Cafú, no disputaron una de esas tres finales.

#OJOALDATO - Al jugar la final ante España, Messi 🇦🇷 igualará a Cafú como los ÚNICOS futbolistas que han disputado TRES finales de la Copa del Mundo:



Cafú 🇧🇷 — 1994, 1998, 2002

Messi 🇦🇷 — 2014, 2022, 2026 pic.twitter.com/2jEY6BYx2s — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

Messi ya ha dejado su huella en la historia de los mundiales, pues esta edición representa la sexta Copa del Mundo que disputa, cifra que solo han alcanzado Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa.

Ahora, el argentino tiene la oportunidad de agrandar aún más su leyenda si vence a España en la final del próximo 19 de julio.

🇧🇷 CAFÚ: 3 FINALES MUNDIALISTAS Y 2 TÍTULOS



🇦🇷 LEO MESSI: 3 FINALES MUNDIALISTAS, UN TÍTULO Y LA POSIBILIDAD DE SUMAR UNO MÁS.



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