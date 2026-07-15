Video: la agresión de Jude Bellingham con un jugador de Argentina tras ser eliminado del Mundial

Argentina volvió a hacer historia al clasificar a la final del Mundial por segunda vez consecutiva, luego de vencer 2-1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

En medio de las celebraciones de los jugadores de la Albiceleste, quien se llevó los reflectores fue el inglés Jude Bellingham, pero no por su rendimiento en el partido, sino por una presunta agresión contra uno de los futbolistas argentinos.

El hecho quedó grabado en video y muestra a Bellingham con los brazos en jarra mientras Argentina celebraba su pase a la final.

En ese momento, un jugador argentino se acerca a saludarlo y le da la mano. Posteriormente, un grupo de futbolistas de la Albiceleste se reúne para saltar y celebrar la victoria.

De repente, Bellingham se acerca a uno de los jugadores y le da un golpe en la espalda. Según medios deportivos, el futbolista argentino era Valentín Barco.

Barco reacciona al golpe de Bellingham y ambos empiezan a discutir, hasta que varios jugadores de los dos equipos los separan para evitar una pelea.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron la acción de Bellingham y afirmaron que carecía de deportividad y no sabía perder.

O Bellingham dando um tapão no jogador da racistina kkkkkkkkkkkkkkk



perdeu no jogo mas ganhou no tapa #INGxARG pic.twitter.com/aRmArsfjac — ☙ (@layzhis) July 15, 2026

Ahora, Argentina se medirá con España en la final del Mundial, el próximo 19 de julio a las 13 horas de Guatemala.

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